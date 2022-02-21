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    Думки вголос

    Російське телебачення «накачує» росіян ненавистю

    Пропаганда інколи гірше за зброю - Російське телебачення «накачує» росіян ненавистю
    Пропаганда інколи гірше за зброю
    фото з відкритих джерел

    Заперечувати кремлівські фейки немає фізичної змоги, настільки їх багато

    В останні чотири дня Росія поширює безпрецедентну кількість фейків, постановок, інсценувань. Тупо брешуть, обстрілюють самі своїх, влаштовують маскаради, підривають будинки і трупи якихось бомжів і видають це за тіла терористів і укродиверсантів, «військові злочини ЗСУ», «геноцид населення Донбасу» і оце все.

    Цих фейків уже десятки і десятки. Заперечувати і спростовувати кожен із них немає фізичної змоги, настільки їх багато.

    Власне, це те, про що попереджала американська розвідка: інсценування (хибний переклад – «операції під чужим прапором»).

    Ми гигочемо над найбільшими фейлами, викриваємо якісь збої, накладки, нестиковки, помічаємо найбільші небувальщини типу «прориву диверсантів із ЗСУ на двох БМП через кордон на територію Росію» (для чого туди прориватися в таких умовах, ну справді?! камікадзе?)

    Але тут потрібно розуміти головне.

    Кремлівські технологи показують усе це не для нас. І не для Заходу.

    Це все – масована накачка їхньої внутрішньої, російської аудиторії. Підняття градусу істерії, як у 2014-му. Для того, щоб отримати хоч якусь підставу і підтримку в очах населення РФ для нового нападу на Україну, введення ОДКБ і т.д. на Донбас чи далі.

    Рішення вже є.

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    Джерело: блог Дмитра Лиховія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: розвідка Донбас ЗСУ армія обстріл військові
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    Російське телебачення «накачує» росіян ненавистю