Загострення на фронті: 54 обстріли за день, чотирьох військових поранено

Штаб Об’єднаних сил переконує, що контролює ситуацію та адекватно реагує на потенційні загрози з боку ворога

Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовця отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі

Станом на вечір понеділка, збройні формування РФ на Донбасі 54 рази порушили режим припинення вогню, з яких 45 із застосуванням забороненого озброєння. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів четверо військових отримали поранення.

Також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

«Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовця отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я різної важкості», – заявили у штабі.

У заяві вказується, що Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

«Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Разом до перемоги!», – резюмується у звіті.

До слова, Україна відреагувала на обстріл сараю в Росії під назвою «прикордонний пункт».

Раніше ФСБ заявила про підрив прикордонного пункту у Ростовській області. При цьому російські ЗМІ оприлюднили відео цього «прикордонного пункту» ФСБ, який більше схожий на сарай серед лісу.

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