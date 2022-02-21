Загострення на фронті: 54 обстріли за день, чотирьох військових поранено
Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовця отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі
Станом на вечір понеділка, збройні формування РФ на Донбасі 54 рази порушили режим припинення вогню, з яких 45 із застосуванням забороненого озброєння. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.
Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів четверо військових отримали поранення.
Також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
«Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовця отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я різної важкості», – заявили у штабі.
У заяві вказується, що Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
«Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Разом до перемоги!», – резюмується у звіті.
До слова, Україна відреагувала на обстріл сараю в Росії під назвою «прикордонний пункт».
Раніше ФСБ заявила про підрив прикордонного пункту у Ростовській області. При цьому російські ЗМІ оприлюднили відео цього «прикордонного пункту» ФСБ, який більше схожий на сарай серед лісу.
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