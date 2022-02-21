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    Загострення на фронті: 54 обстріли за день, чотирьох військових поранено

    Штаб&nbsp;Об&rsquo;єднаних сил переконує, що контролює ситуацію та адекватно реагує на потенційні загрози з боку ворога - Загострення на фронті: 54 обстріли за день, чотирьох військових поранено
    Штаб Об’єднаних сил переконує, що контролює ситуацію та адекватно реагує на потенційні загрози з боку ворога
    фото: unian

    Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовця отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі

    Станом на вечір понеділка, збройні формування РФ на Донбасі 54 рази порушили режим припинення вогню, з яких 45 із застосуванням забороненого озброєння. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

    Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів четверо військових отримали поранення.

    Також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

    «Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовця отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я різної важкості», – заявили у штабі.

    У заяві вказується, що Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

    «Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Разом до перемоги!», – резюмується у звіті.

    До слова, Україна відреагувала на обстріл сараю в Росії під назвою «прикордонний пункт».

    Раніше ФСБ заявила про підрив прикордонного пункту у Ростовській області. При цьому російські ЗМІ оприлюднили відео цього «прикордонного пункту» ФСБ, який більше схожий на сарай серед лісу.

    До слова, Росія множить фейки: п'ять українських диверсантів прорвались через кордон. До цього окупанти обстріляли будинок, а звинуватили ЗСУ. Нові факти брехні Кремля (фото).

    Ще сьогодні стало відомо, що Луганська ТЕС зупинилася через обстріли: Щастя – без води та світла (фото).

    Як відомо, у понеділок, 21 лютого, бойовики з окупованої території обстріляли місто Щастя у Луганській області. Внаслідок атаки окупантів спалахнула і вибухнула АЗС.

    Зазначимо, що російські окупанти пошкодили понад сотню будинків за чотири дні.

    Як відомо, Росія намагається створити привід для вторгнення в Україну.


    Теги: бойовики на Донбасі Донбас обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Загострення на фронті: 54 обстріли за день, чотирьох військових поранено