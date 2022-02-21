Трохи фактів із нинішньої ситуації на лінії фронту

Українська армія зберігає спокій

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Обстрелы есть. Немало. Большинство из них неприцельно. Но есть и успешные попадания, к сожалению.

Приказа «не отвечать» нет. Есть приказ «отвечать когда знаете куда стреляете». К сожалению большинство обстрелов – это чистые провокации с жилой застройки. Сепары сутки выпрашивают «Ну увалите по жилой застройке, ну сделайте фарш с мирных жителей, ну че мы, зря стараемся?».

На большинство обстрелов возможности ответить без прогнозируемых жертв среди мирного населения – нет.

Никакой паники в ЗСУ нет, нарастает только злость. Никто давно так не мотивировал ЗСУ когда будет возможность дать люлей так, что гробов не хватит, как это сейчас делают сепары. Ничего, время настанет, не беспокойтесь.

Снайпера работают. Да все работают, просто фильтровать надо действия с учетом нынешней ситуации.

На линии соприкосновения за эти дни отработаны несколько сценариев развития событий, так что на вопрос «а что будет, если...» у парней ответы есть.

NLAWы на позициях есть, скоро будет больше. Обучение пользованием провели.

В общем панику поднимать не стоит, никто ничего не сливает и не собирается. Хотя ИПСО (информационно-психологические спецоперации) на эту тему будет много. С другой стороны мы уже научены горьким опытом за эти восемь лет, знаем на что способна РФ и когда и как сделать свой ход. Он будет, поверьте.

Ах да.

Огромное количество перехватов на тему провокаций, ипсо и прочего. И уже сейчас можно с уверенностью заявить что наши противники в «ордло» – раки невероятные. Буквально лажают в каждом действии что им указаны.

Как они с таким уровнем компетенции собираются воевать – большая загадка. Это ж паноктикум некомпетентности и истерик.

Ну и все сходятся в том что ближайшие дни будут основопологающие.

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Джерело: блог Олександра Карпюка

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