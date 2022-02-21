Армія РФ піде на Донбас? Депутат Держдуми пояснив, що стоїть за визнанням «республік»

Після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія

«Битва за Україну, яка розпочалася понад 1000 років тому, продовжуватиметься», – заявив депутат Держдуми

Депутат Держдуми Росії В’ячеслав Ніконов вважає, що президент РФ Володимир Путін ухвалить рішення про визнання «ЛНР» та «ДНР», далі РФ може укласти з ними договори про дружбу та співпрацю за «військовими» статтями. Про це пишуть росЗМІ.

Тобто після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.

«Сьогодні будуть визнані дві нові держави… Сьогодні відбудеться те, що відбудеться, природно, на Заході це не визнають», – сказав Ніконов в ефірі телеканалу «Росія 24».

«Битва за Україну, яка розпочалася понад 1000 років тому, продовжуватиметься», – додав депутат Держдуми.

Раніше ватажки терористичних «ДНР» та «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про визнання «республік», а також щодо укладання угод, які передбачають офіційну військову допомогу.

Як відомо, всі доповідачі на засіданні Ради безпеки РФ скаржились Путіну на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен».

Також головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео).

Коли ж усі виступили, Путін подякував присутнім та пообіцяв, що оголосить своє рішення щодо визнання терористичних «ДНР» та «ЛНР» вже сьогодні.

Раніше у лютому на стіл Володимира Путіна лягло звернення Державної Думи Росії, яка просить розглянути питання про визнання підконтрольних їй так званих республік «ДНР» та «ЛНР» суверенними і незалежними державами.

До слова, 19 лютого ватажок «ЛНР» оголосив загальну мобілізацію слідом за «ДНР». Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін оголосив про «загальну мобілізацію» на території окремих районів Донецької області (ОРДО).

Читайте також: