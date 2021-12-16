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    Думки вголос

    Російський суд офіційно визнав, що на Донбасі є збройні сили РФ

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Росії всі доводять, що на Донбасі їхніх військ нема, але... - Російський суд офіційно визнав, що на Донбасі є збройні сили РФ
    У Росії всі доводять, що на Донбасі їхніх військ нема, але...

    Суддя Шолохов посадив росіянина, який відправляв провізію на Донбас

    Мовою оригіналу

    Да здравствует судья Шолохов, самый честный судья в мире.

    Пока все королевская врать рассказывает, что их там, на Донбассе, нет, судья Шолохов сажает на 5 лет за дачу взяток ростовчанина, который отправлял провизию именно им и именно на Донбасс.

    И так и пишет, русским по белому:

    «…в его обязанности входили организация и выполнение обязательств по закупке и продаже продовольствия и создание необходимого запаса на складе в <адрес>. Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР».

    Оцените масштабы: «Колонна формировалась более чем из 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1 300 тонн. В ассортимент поставляемого продовольствия входили мука, консервы, свежие овощи. Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 млн рублей».

    Вот тебе, дедушка, и гуманитарный конвой.

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    Джерело: блог Дмитра Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія бойовики на Донбасі ЛНР війна
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    Російський суд офіційно визнав, що на Донбасі є збройні сили РФ