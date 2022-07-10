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    Думки вголос

    Кожен день має значення. Люди однієї статі повинні мати можливість створити сім'ю

    • Дмитро Гурін

      Народний депутат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вмирати за Україну їм можна, а одружитись ні. - Кожен день має значення. Люди однієї статі повинні мати можливість створити сім'ю
    Вмирати за Україну їм можна, а одружитись ні.

    Суспільство вже давно готове...

    У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар.

    Поки що вмирати за Україну їм можна, а одружитись ні. Ладно одружитись – навіть тіло партнеру не віддадуть. Це несправедливо і негідно.

    64% українців вважають, що ЛГБТ люди повинні мати такі ж права, як і решта українців

    24% українців підтримують запровадження цивільних партнерств для одностатевих пар,

    27% не цікавить чи будуть існувати партнерства

    Суспільство давно готове до впровадження цивільних партнерств.

    Президент має дати відповідь на петицію протягом 10 днів.

    Джерело: блог Дмитра Гуріна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: війна соціум ЛГБТ шлюб президент
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    Кожен день має значення. Люди однієї статі повинні мати можливість створити сім'ю