Кожен день має значення. Люди однієї статі повинні мати можливість створити сім'ю
Суспільство вже давно готове...
У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар.
Поки що вмирати за Україну їм можна, а одружитись ні. Ладно одружитись – навіть тіло партнеру не віддадуть. Це несправедливо і негідно.
64% українців вважають, що ЛГБТ люди повинні мати такі ж права, як і решта українців
24% українців підтримують запровадження цивільних партнерств для одностатевих пар,
27% не цікавить чи будуть існувати партнерства
Суспільство давно готове до впровадження цивільних партнерств.
Президент має дати відповідь на петицію протягом 10 днів.
Джерело: блог Дмитра Гуріна