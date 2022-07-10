Кожен день має значення. Люди однієї статі повинні мати можливість створити сім'ю

Вмирати за Україну їм можна, а одружитись ні.

Суспільство вже давно готове...

У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар.

Поки що вмирати за Україну їм можна, а одружитись ні. Ладно одружитись – навіть тіло партнеру не віддадуть. Це несправедливо і негідно.

64% українців вважають, що ЛГБТ люди повинні мати такі ж права, як і решта українців

24% українців підтримують запровадження цивільних партнерств для одностатевих пар,

27% не цікавить чи будуть існувати партнерства

Суспільство давно готове до впровадження цивільних партнерств.

Президент має дати відповідь на петицію протягом 10 днів.

Джерело: блог Дмитра Гуріна

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