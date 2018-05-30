У бойовиків «ДНР» істерика. Українська армія оточує важливі міста на Донбасі

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про загострення боїв на Донбасі

Українські військові, які беруть участь в Операції об'єднаних сил на Донбасі, оточують з трьох боків низку важливих для бойовиків населених пунктів, що викликає істерику в лавах супротивника. Разом із тим, незважаючи на загострення війни, бойовики зараз навряд чи здатні на масштабну наступальну операцію.

Ми бачимо посилення дій з боку бойовиків, якщо брати до уваги те, що відбувається в районі Горлівки. Але ескалація відбувається не тільки там. Ми також бачимо ескалацію на захід від Донецька - в районі Докучаєвська - тощо.

Важко сказати, наскільки ще зросте градус напруги. Треба розуміти, що якщо брати нинішню конфігурацію окупаційних формувань і тих формувань ЗСУ, які задіяні на боці ООС, то в бойовиків немає особливих шансів на якусь масштабну наступальну операцію оперативно-тактичного рівня.

Вони тільки й можуть, що кошмарити, стріляючи не тільки в бік ЗСУ, а й по цивільних об'єктах. Вони якось намагаються реагувати на дії сил ООС. Але ми бачимо, що зараз вони проводять інформаційно-психологічну операцію. В район Горлівки було демонстративно перекинуто підрозділ на рівні батальйону, щоб підвищити дух мирного населення, тому що там почали поширюватися панічні чутки про те, що Горлівку «зливають» Збройним силам України. Але цим і обмежиться.

Бойовики зараз розповідають, що ЗСУ поперли в масштабну танкову атаку, а «доблесні ополченці» знищили десятки одиниць української бронетехніки, купу особового складу тощо. Тобто вони намагаються як заднім числом зміцнити бойовий дух своїх збройних формувань, так і попередити паніку серед цивільного населення.

Чи будуть сили ООС і далі діяти на звільнення територій у сірій зоні та на окремих окупованих ділянках? Я не готовий сказати, якою є воля військово-політичного керівництва на найвищому рівні. Але ті дії, які здійснюють сили ООС у сірій зоні, - тут не доводиться говорити про якісь грубі порушення Мінських домовленостей.

Як триватиме цей процес? Це знають тільки у Генштабі.

Що ми зараз бачимо взагалі, якщо подивитися на мапу в районі того ж Докучаєвська, тієї ж Горлівки? ЗСУ оточують з трьох боків дуже важливі для бойовиків населені пункти. З того боку ми бачимо хаос, істерику на всіх рівнях - не тільки на рівні рядових бойовиків, але і у штабах 1-го «армійського корпусу ДНР».

Я завжди говорив про те, що всі масштабні операції бойовики проводили тільки тоді, коли ударним ребром були регулярні підрозділи збройних сил РФ. Тому без російських підрозділів вони не зможуть проводити масштабні операції. Але на тлі ескалації, яка зараз спостерігається, ми поки не бачимо якогось масштабного перекидання військ з території Росії на окуповану територію Донбасу. Ситуація може змінитися щогодини, але на даний момент ми цього не бачимо.

Джерело: Апостроф

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»