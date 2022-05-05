З'явилася карта воєнних злочинців із Росії: там вже 140 тис. профілів

Активісти створили карту російських воєнних злочинців, де містяться їхні персональні дані

В Україні на основі відкритих джерел ГО «Антикорупційний штаб» і «Слідство.Інфо» створили інтерактивну карту російських воєнних злочинців. На ній можна побачити персональні дані військових армії РФ, ідентифікованих полонених росіян, а також росіян, вбитих під час війни в Україні.

На карті є можливість знайти докази присутності загарбників з тих чи інших військових частин Росії в Україні. Стосовно інших інформація ще збирається та обробляється. Дізнатись часом можна також про звання, приналежність до військової частини, дату народження, номер телефону та паспортні дані воєнних злочинців.

До карток деяких військових прикріплені дані з журналістських розслідувань, які вказують на конкретні злочини, які загарбники могли вчиняти на території України. Користувачі можуть надсилати додаткові дані за кожним військовим, скориставшись спеціальною кнопкою у профілі. Треба лише вказати електронну пошту.

«Наша мета – зібрати докази участі рашистів у війні та полегшити роботу правоохоронцям. Бо того лайна настільки багато, що замість запланованого одного місяця наша аналітична робота затягнулась аж на два. І нові злочинці все додаються», – пояснив голова «Антикорупційного штабу» Сергій Миткалик.

Сайт ще допрацьовують. Поки що пошук працює тільки російською мовою, а прізвища, написані з малої літери, не знаходить. Фото у базі поки що небагато, але розробники працюють вже і над цим.

«Сьогодні на карті містяться дані про майже 140 тисяч російських військових. І це при тому, що на офіційному рівні серед причетних до війни розпізнано поки близько 20 тисяч. Решта інформації – «злив» з різних баз. По суті, усі на нашій мапі є причетними, хоча нерідко у персональній графі можна прочитати, що ні», – сказав Миткалик.

Нагадаємо, що у мережі виявили злиті персональні дані майже 31 мільйона росіян, які є клієнтами лабораторії «Гемотест». Серед персональних даних, які були злиті в мережу – ПІБ, дати народження, адреси, телефони, паспортні дані, адреси електронної пошти.

Відомо, що з початку повномасштабної війни в Україні проти онлайн-ресурсів країни-агресора працює відома хакерська група Anonymous. Так, хакери Anonymous злили у мережу 15 ГБ даних РПЦ.

Також у березні ця хакерська група почала публікувати інформацію Центробанку РФ. А ще Anonymous зламали сайт «Росатому» та вимкнули сайт ФСБ РФ.

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