ЗСУ вперше в історії «вполювали» найсучасніший російський танк (фото)

Росіяни спробували відбити одне з сіл Харківщини, та отримали відсіч

Українські військові знищили російський танк Т-90М «Прорив» на харківському напрямку фронту. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

Як розповів Цаплієнко, до нещодавно звільненого села на Харківщині спробували знову зайти російські війська. Внаслідок цього українські військові знищили Т-90М, а також підбили МТЛБ та БМП.

Т-90М «Прорив» – це найтехнологічніший і боєздатний танк в арсеналі російських військ. Першу партію танків відправили до складу 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії та 1-ї гвардійської танкової армії навесні 2020 року. А на озброєнні армії перебуває приблизно 100 танків, пише The Drive.

Танк розробляли у рамках проекту «Прорив-3». Він є модернізацією базового Т-90, який свого часу модернізували із Т-72.

Танк оснастили новою вежею, потужнішим двигуном, а також багатоканальним прицілом, що дозволяє вести вогонь у будь-який час доби. Також на танк встановлюють протикумулятивні екрани та систему динамічного захисту «Релікт». Зброя – 125-мм.

«Ці модернізації, схоже, не допомогли Т-90М, який розглядається, який є першою підтвердженою втратою танка цього типу», – резюмують автори.

Також вони зазначили, що російська армія, якої багато хто боявся, за останні два місяці деградувала настільки, що мало собі хто міг уявити таке.

Як повідомлялося, 25 квітня стало відомо, що ЗС РФ перекинули найновіший Т-90М на харківський напрямок. Танк був у спеціальній «Накидці», що зменшує його помітність.

Нагадаємо, станом на сьогодні ЗСУ вже знищили 1092 одиниць російських танків.

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