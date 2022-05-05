Яку ж ціль насправді переслідує Кремль у цій війні?

Триває 71-й день повномасштабної війни Росії проти України

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Умные рашисты (есть и такие) резонно рассуждают, что невозможно достичь победы в войне, если не объявлена, не доведена до каждого военнослужащего конкретная достижимая цель войны.

У нас эта цель очевидна, прозрачна и многократно произнесена: разгром рашистких захватчиков и освобождение всех оккупированных и аннексированных ими территорий Украины. А вот Кремль занимается дурным словотворчеством, изобретая «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины в качестве целей своей «не-войны».

Что это за такое чупакабры такие, рашисты понять не в состоянии, большинство это даже выговорить не способно. Их политруки разъяснить не могут, потому как сами не в курсе. Ведь цель должна быть конечной, с измеряемым результатом. А как, к примеру, демилитаризировать» Украину, до какого предела – до умыкания кухонных ножей и блендеров, как в Буче?

Так что, тупой Кремль вдруг затеял бесцельную войну, которая уже в силу этого обречена на поражение?

Не совсем так. Цель у Кремля есть. Их даже две. Но официально сформулировать их Кремль просто пока боится:

1. Главная: поскольку независимая Украина представляет собой экзистенциальную угрозу нынешней (именно нынешней, проваливающейся в средневековье!) России, то Украину необходимо уничтожить путем убийства максимального количества украинцев, включая детей, а также максимального разрушения ее экономического потенциала.

2. Второстепенная: отвлечь заглубленный рашистский народ от очевидных провалов в управлении РФ, нарастающего социального неравенства и тотальной несправедливости.

И мы видим, как Кремль пытается именно эти цели реализовать в Украине. Но бункерному фюрерку озвучивать их с тамошних мавзолеев совсем не с руки. Ибо первая настолько откровенно фашистская, что это могут заметить даже конченные россияне. А вторая – это, фактически, явка с повинной по поводу разворовывания и уничтожения собственной страны.

Но при этом Кремль и вся Россия в процессе агрессивной «не-войны» деградируют столь стремительно, что, как минимум, первая реальная цель агрессии против Украины может стать и официальной. И это, кстати, будет одним из маркеров намерения Кремля таки попытаться ударить ядерным оружием по Украине и ее союзникам.

Джерело: блог Олександра Кочеткова

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