Гроші за вакцинацію. У день старту програми карти оформили понад 300 тисяч українців

Частина банків ще проходять процес підключення до системи

Вчора, 9 грудня, перші банки почали випускати віртуальні карти для проєкту «єПідтримка». За перший день вірптуальні карти оформили понад 300 тисяч громадян. Таку інформацію оприлюднив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він повідомив, що вже відкрито 302 310 карт, із них:

Монобанк – 255 039

Абанк – 25 611

Альфа-банк – 21 660

Останні банки проходять процес підключення.

Клієнти Монобанку почали отримувати такі сповіщення ввечері 9 грудня:

«Ми запрошуємо всіх користувачів на відкрите бета-тестування послуг. Старт тестування – з 13 грудня. Обновіть «Дію» в маркетах вже зараз, запишіться прямо в додатки та будьте першими, хто користується послугою», – написав він.

До слова, МОЗ назвав кількість щеплених від Covid-19 українців. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали вже 12,2 мільйона людей, або 39,4% дорослого населення.

Додамо, що з 9 грудня розширився перелік професій для обов'язкової Covid-вакцинації: хто до нього потрапив.

Також прем’єр пояснив, хто зможе отримати тисячу за вакцинацію до Нового року. Щоб отримати «тисячу Зеленського» до Нового року, необхідно подати заявку до 29 грудня. Напередодні президент Зеленський підписав закон, який передбачає виплату тисячі гривень за вакцинацію.

Програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться 19 грудня. Отримати тисячу гривень за повний курс щеплення українці зможуть онлайн, через мобільний додаток «Дія».

Раніше в уряді розповіли, скільки банків вже погодилися виплачувати «Вовину тисячу».

Додамо, що в Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги. Глава уряду Денис Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги.

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