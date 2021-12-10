  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Гроші за вакцинацію. У день старту програми карти оформили понад 300 тисяч українців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Дія&raquo; запрошує долучитися до пілоту проєкту &laquo;єПідтримка&raquo; - Гроші за вакцинацію. У день старту програми карти оформили понад 300 тисяч українців

    «Дія» запрошує долучитися до пілоту проєкту «єПідтримка»

    фото: Дія

    Частина банків ще проходять процес підключення до системи

    Вчора, 9 грудня, перші банки почали випускати віртуальні карти для проєкту «єПідтримка». За перший день вірптуальні карти оформили понад 300 тисяч громадян. Таку інформацію оприлюднив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    Він повідомив, що вже відкрито 302 310 карт, із них:

    • Монобанк – 255 039
    • Абанк – 25 611
    • Альфа-банк – 21 660

    Останні банки проходять процес підключення.

    Клієнти Монобанку почали отримувати такі сповіщення ввечері 9 грудня:

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Гроші за вакцинацію. У день старту програми карти оформили понад 300 тисяч українців
    Гроші за вакцинацію. У день старту програми карти оформили понад 300 тисяч українців

    «Ми запрошуємо всіх користувачів на відкрите бета-тестування послуг. Старт тестування – з 13 грудня. Обновіть «Дію» в маркетах вже зараз, запишіться прямо в додатки та будьте першими, хто користується послугою», – написав він.

    До слова, МОЗ назвав кількість щеплених від Covid-19 українців. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали вже 12,2 мільйона людей, або 39,4% дорослого населення.

    Додамо, що з 9 грудня розширився перелік професій для обов'язкової Covid-вакцинації: хто до нього потрапив.

    Також прем’єр пояснив, хто зможе отримати тисячу за вакцинацію до Нового року. Щоб отримати «тисячу Зеленського» до Нового року, необхідно подати заявку до 29 грудня. Напередодні президент Зеленський підписав закон, який передбачає виплату тисячі гривень за вакцинацію.

    Програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться 19 грудня. Отримати тисячу гривень за повний курс щеплення українці зможуть онлайн, через мобільний додаток «Дія».

    Раніше в уряді розповіли, скільки банків вже погодилися виплачувати «Вовину тисячу».

    Додамо, що в Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги. Глава уряду Денис Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги.

    Читайте також:
    Теги: кіно книги гроші Мінекономіки бізнес закон українці театр фінансування хвороби щеплення вакцинація послуги Михайло Федоров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гроші за вакцинацію. У день старту програми карти оформили понад 300 тисяч українців