Головна Думки вголос Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
search button user button menu button
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

День закоханих. Погляд церкви

glavcom.ua
фото з відкритих джерел

Любов – це те, завдяки чому виник та й досі існує цей світ

Як би хто не ставився до поширеного зараз в масовій культурі «свята Дня закоханих», але згадка про нього може бути слушним приводом згадати про те, чим для людства є кохання, любов, щастя. Недарма ці три слова я поставив поруч, бо кохання – одна зі сторін любові, без якої відчути щастя неможливо. Саме до любові закликав нас Господь, всі Його заповіді засновані на любові, Священне Писання теж, по суті, – про любов як непереможну зброю проти лиха, гріха і зла на цій землі.

Любов – це те, завдяки чому виник та й досі існує цей світ. Любов дає життя, тілесне і духовне, вона може окрилити людину, піднести над усіма проблемами і перепонами, а також дарувати силу їх здолати. Але чому буває навпаки? Чому не всі щасливі, коли «люблять», точніше, коли їм здається, що люблять?

Тому що любов – це не бурхлива емоція, як часто помилково вважають. Любов – це не «я» на першому місці, любов – це не «за щось», не «заради» чогось, не «за певних» умов чи обставин. Любов – це не умови, не претензії, не ультиматуми, не егоїзм, не самозвеличення. Все навпаки: справжня любов жертовна, діяльна і безкорислива. Її не можна закрити чи сховати, вона породжує стільки добрих плодів у серці, що їх просто неможливо там всіх вмістити, і вони буквально «вириваються» назовні – блиском в очах, щасливою посмішкою, теплими обіймами, нестримним бажанням робити добро, захищати, оберігати, допомагати, радувати – попри все. Бо любов – це небайдужість, це щирість, відкритість, це завжди повага і завжди свобода.

Стосунки між чоловіком і жінкою – це лише один з елементів щастя і один з багатьох способів виявити любов. Недарма у грецькій мові є декілька слів на означення любові: στοργή (сторгі) – батьківська любов, любов до рідних; φιλία (філія) – дружня, товариська любов; ἀγάπη (агапі) – духовна любов, піднесена, самовіддана, безкорислива. Останнє слово і було обране на означення любові до Бога – цілісної, досконалої християнської Любові.

Тож любіть і будьте любимими повсякчас. Любіть Господа, своїх батьків, дітей, коханих, друзів, колег. Любіть життя, світ довкола і все, що його наповнює. «Все у вас нехай буде з любов’ю» (1 Кор. 16: 14) – бо любові ніколи не буває забагато!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Щастя емоція Свобода свята

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Птахи на світлинах мають дуже романтичний вигляд
Українські полярники показали зворушливі фото закоханих пінгвінів
14 лютого, 2022, 23:14
Незалежні ЗМІ та структури громадянського суспільства – серйозні дієві сили
Не варто бути самозакоханими та самовпевненими
4 вересня, 2022, 06:58
Кияни зможуть цікаво відсвяткувати День закоханих
Укрзалізниця запустить експрес для закоханих у столиці
11 лютого, 18:51

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

День закоханих. Погляд церкви
День закоханих. Погляд церкви
За час війни ми всі змінилися, і вороття назад не буде
За час війни ми всі змінилися, і вороття назад не буде
Різдвяне привітання митрополита Епіфанія
Різдвяне привітання митрополита Епіфанія
Цей рік став для нашого народу роком прозріння
Цей рік став для нашого народу роком прозріння
Ознаки геноциду. Росія понад три століття хоче знищити Україну
Ознаки геноциду. Росія понад три століття хоче знищити Україну
Що для українців страшніше за голод та холод
Що для українців страшніше за голод та холод

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Арестович втрапив у новий мовний скандал: реакція соцмереж
36K
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
14K
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13K
Військові без премій: до районів бойових дій не включили декілька ділянок
12K
Без 8-го березня, але з Днем українки – «святкові» нововведення від депутатів
11K
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Сьогодні, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
Вчора, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
Вчора, 17:07
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
Вчора, 15:00
Киянин ледь не зарізав водія маршрутного таксі заради грошей (шокуючі кадри)
Вчора, 14:08
Кадиров істерично погрожує ядерною зброєю та атакою на Київ
Вчора, 13:43

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту