Українські полярники показали зворушливі фото закоханих пінгвінів

Кохання зігріває навіть на полюсі

До сьогоднішнього свята Дня святого Валентина українські полярники зі станції «Академік Вернадський» в Антарктиді підготували добірку фотографій закоханих пінгвінів. Знімки полярники опублікували на своїй сторінці в Facebook.

Вони також зазначили, що на фото субантарктичні пінгвіни, які щороку повертаються до станції навесні саме на шлюбний сезон.

«Полярники постійно спостерігають за їхніми залицяннями (це поважні поклони один одному), створенням сімей, побудовою гнізд (якщо вони навіть б'ються за камінчики), відкладанням яєць і, звичайно, появою малюків», – зазначили експерти.

Ці пінгвіни – однолюби, і зазвичай створюють пару на все життя. Фотографії пінгвінів були зроблені Анною Соїною та Оксаною Савенко під час весняного періоду залицянь.

«А ми вітаємо всіх зі святом! Любіть і будьте коханими», – написали полярники.

Користувачі мережі прокоментували знімки пінгвінів.

Не можна просто взяти і байдуже пройти повз фото пінгвінів.

Такі романтичні створення!! Хоча, скоріше, це романтичне серце у фотографа.

Вони неймовірні!

Ой, клас! Спасибі! От би пошукати одного такого.

Спасибі за такі чудові фото!

Які вони милі! Спасибі, що поділилися з нами цими чудовими фото!

Нагадаємо, раніше українські полярники показали дитинчат пінгвінів.

Читайте також:





