Пам'ять про подвиг: герої Чорнобиля, які захистили майбутнє

«Їхній подвиг, ціна якого власні життя і здоров’я, неможливо переоцінити»

У квітні ми вшановуємо пам’ять всіх жертв Чорнобильської трагедії – жахливої техногенної та екологічної катастрофи минулого століття, наслідки якої зачепили увесь світ. А 14 грудня вшановуємо пам՚ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, адже саме цього дня у 1986 році було завершено зведення захисної споруди над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, якому дали назву Об’єкт «Укриття».

Піднесімо наші молитви за людей, які 38 років тому звершили справжній подвиг, тоді свідомо чи несвідомо пожертвувавши власним здоровʼям та життям, ліквідовуючи смертельно небезпечні наслідки аварії на ЧАЕС. Першими ліквідаторами були пожежники, працівники АЕС, медики та військовослужбовці, як строковики, так і резервисти, призовники. Потім залучили й багато інших фахівців: лише в 1986 – 1987 роках було залучено приблизно 240 000 осіб. А загальна кількість ліквідаторів – близько 600 000 осіб.

Їхній подвиг, ціна якого власні життя і здоров’я, неможливо переоцінити. Ми будемо вдячні цим героям, відомим нам і невідомим, завжди, бо завдяки їм небезпечні наслідки тієї страшної техногенної катастрофи вдалося локалізувати. Завдяки їм ми можемо жити далі і завжди пам’ятати, до чого призводить людська недбалість і безвідповідальність, брехня і замовчування правди, спроби людини «погратися» з атомом.

Вічна пам՚ять спочилим учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Здоровʼя та милості Божої всім ліквідаторам, які поряд з нами!