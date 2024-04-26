Чорнобиль мав стати промовистим застереженням. Чи зупинить світ нову катастрофу?

«Ми повинні попередити весь цивілізований світ про непоправне лихо від злих і хворобливих задумів Росії»

Майже чотири десятиліття минуло з часу аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою техногенною катастрофою ХХ століття. Тоді, у 1986 році, радіоактивним цезієм було забруднено 3/4 території Європи. 8,5 мільйонів людей одразу після катастрофи отримали значні дози опромінення, майже півмільйона з них померли від наслідків впливу радіації. Згубні плоди тієї катастрофи люди відчувають на своєму здоров’ї й досі, страждаючи від онкологічних та інших важких захворювань внаслідок радіаційного забруднення середовища.

Водночас непокоїть інша, не менш масштабна і дуже реальна загроза. Під час повномасштабної війни, яку веде проти нашого народу Росія, ми молимо Бога про те, щоби не трапилася найбільша техногенна катастрофа вже XXI століття. Бо РФ – держава-терорист – окупувала, замінувала і погрожує катастрофою найбільшій у Європі і третій у світі за сукупною потужністю Запорізькій АЕС. Не лише погрози, шантаж і залякування використовує Росія – вона бездумно продовжує свої обстріли й атаки дронами у критичній близькості від ядерних об’єктів, поруч з іншими українськими атомними електростанціями, постійно загрожуючи всьому світові глобальною катастрофою.

Нічому не навчила їх минула трагедія. Чорнобиль мав стати промовистим застереженням від наслідків нехтування Божими заповідями, неповаги до життя, недбалості і безвідповідальності, брехні і замовчування правди, ілюзій вседозволеності і уявного всесилля. Мав стати, але, на жаль, для росіян не став. Ба більше, нині цей тиран, відчувши смак безвідповідальності і безкарності, погрожує вже всьому світові.

Ми повинні попередити весь цивілізований світ про непоправне лихо від злих і хворобливих задумів Росії та про можливі катастрофічні наслідки для всього людства. Маємо закликати міжнародну спільноту дієво протистояти кремлівському тирану, його послідовникам і виконавцям злочинних наказів людиноненависницької ідеології «русского міра». Ця ідеологія несе пряму загрозу, зокрема і ядерну, не лише Україні, а й всьому світові.

Боже, допоможи нам зупинити це зло і захисти дітей Твоїх!