8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Важливо віддати всі борги до цього дня, особливо ті, що стосуються фінансів

8 грудня відзначається День мандрівника в часі, Всесвітній день хорового співу та День благодійності в Україні. Віряни вшановують пам'ять мучениці Анфіси Римської.

День мандрівника в часі

8 грудня відзначається День мандрівника у часі. Якщо дослівно перекладати назву цього свята, то вона звучить, як «День, у який можна прикидатися мандрівником у часі». Свято з’явилося в інтернеті понад 20 років тому завдяки фанатам фантастики. Вони й запропонували оригінальний спосіб святкування – вдавати із себе людей, які прибули з іншого часу.

Ідея такого подорожування здавна бентежила розум людей. Цю тему висвітлювали у своїх творах письменники-фантасти, а режисери знімали видовищні художні стрічки. Вчені теж не залишалися осторонь, а після відкриття загальної теорії Ейнштейна почали працювати над створенням машини, яка б дозволила відправитися у бажаний час.

Всесвітній день хорового співу

Кожного року у другу неділю грудня весь світ відзначає Всесвітній день хорового співу. Хором називають колектив співаків, що виконують разом вокальний твір, при цьому він не обов’язково супроводжується музикою, а може виконуватися а капела, тобто без інструментального супроводу. Класифікація хорів дуже велика: за складом (чоловічий, жіночий, дитячий тощо), за кількістю (малий, середній, зведений тощо), за манерою (академічний, народний, естрадний) та за призначенням (церковний, професійний, аматорський, оперний, навчальний).

Хорове мистецтво вважається наймасовішим видом музики, яке бере свій початок ще з часів Стародавньої Греції. Такий вид співу розвиває пам’ять, слух та інтонацію. Хор об’єднує людей, виховує комунікативні риси характеру, працелюбство і терплячість. Доведено, що спів покращує загальне самопочуття, звільняє від болю, дарує гарний настрій та купу задоволення.

День благодійності в Україні

фото з відкритих джерел

8 грудня в Україні святкують День благодійності. Щорічно він припадає на другу неділю грудня. Це свято було встановлено Указом Президента України 2007 року з метою популяризації благодійності, привернення уваги суспільства до потреб людей, які потребують допомоги, та розвитку культури благодійності в країні. Благодійність в Україні має глибокі історичні корені, пов’язані з традиціями меценатства. Відомі українські благодійники, як-от Тарас Шевченко, Микола Терещенко та Андрій Шептицький, зробили значний внесок у розвиток освіти, культури та допомогу нужденним.

Яке сьогодні релігійне свято

8 грудня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Анфіси Римської. Жила свята в Римі наприкінці IV – початку V століття. Хоча дівчина цього і не хотіла, але пішла заміж за вельможу. У той час імператором стає Костянтин Великий, тому цькування християн на деякий час припиняються. Однак серед вірян з'являється хибне вірування – аріанство.

374 року єпископом стає Амвросій Медіоланський і Анфіса стає його ученицею. Будь-якими способами прихильники аріанської єресі намагалися відвернути християн від істинної віри. Та Анфіса не здалася. Через це її схопили й одного дня закатували вогнем.

Що не можна робити цього дня

Не можна вживати м'ясні та молочні продукти, яйця, адже все ще триває Різдвяний піст.

Заборонено тримати оселю брудною.

Дуже важливо віддати всі борги до цього дня, особливо ті, що стосуються фінансів.

Народні прикмети і традиції

Морозний та тихий день – до м'якої та сніжної зими;

Почути, як цвірінькають синиці – вночі буде сильний мороз;

Птахи ховаються під дах будинку – чекайте на заметіль.

Пам’ятні події 8 грудня

1609 рік – в Мілані відкривається Амброзіанська бібліотека, друга найбільша в Європі публічна бібліотека після Бодлеанської;

1868 рік – у Львові засновують товариство «Просвіта»;

1881 рік – горить віденський Рінгтеатр, у якому гине близько 850 людей;

1919 рік – коаліція союзників (члени Антанти) визначає східним кордоном Польщі "лінію Керзона", юридично затвердивши анексію Польщею деяких українських етнічних земель;

1941 рік – США та Велика Британія оголошують війну Японії;

1963 рік – у Неваді викрадають сина американського співака Френка Сінатри;

1963 рік – розпочинає свою роботу Український католицький університет імені святого Климента в Римі;

1966 рік – в Егейському морі тоне грецький пором «Іракліон», гине 217 людей;

1980 рік – кількома пострілами в спину 25-річний Марк Чепмен вбиває Джона Леннона, який ввечері повертався з дружиною Йоко Оно додому;

1991 рік – на позачерговому засіданні уряду Чехо-Словацької Федеративної Республіки приймають рішення про визнання незалежності України;

1994 рік – група дослідників під керівництвом Сігурда Хофманна в Центрі дослідження важких іонів імені Гельмгольца синтезує хімічний елемент 111, який надалі отримує назву рентгеній на честь винахідника X-променів Вільгельма Рентгена;

2004 рік – Верховна Рада України голосує за «великий пакет» – внесення змін до Конституції, внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування, та закон «Про особливості застосування закону України «Про вибори Президента України» при переголосуванні повторного голосування у грудні 2004 року»;

2010 рік – із другим запуском SpaceX Falcon 9 та першим – SpaceX Dragon, SpaceX стає першою приватною компанією, якій вдалося успішно запустити, вивести на орбіту та безпечно повернути космічний апарат;

2013 рік – о 18:00 в Києві під час мітингу на Євромайдані валять пам'ятник Леніну на Бесарабці.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Кирило, Вікторія, Сергій, Анфіса.