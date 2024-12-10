У важкі часи дуже важливо творити добро

«Зробити добро іншому, і продовжувати робити його щодня, щогодини»

Чи просто творити добро? Чи потрібно докладати якихось особливих зусиль для того, щоби благодіяти? Ці питання не мають простої відповіді – як, в цілому, і більшість життєвих питань, що людина ставить собі.

Зробити добро іншому, і продовжувати робити його щодня, щогодини – це водночас найпростіше і найскладніше завдання, що його може поставити собі людина.

Найпростіше – адже здатність благодіяти закладена в самій людській природі. Ми були сотворені за образом нашого Небесного Отця, і призначення людини – творити добро, це в самій нашій суті.

Водночас внаслідок гріхопадіння людина втратила свою досконалу природу. Тож на шляху до благодіянь людині доводиться опиратися спокусам і пристрастям. І подекуди вони навіть здатні стати людям на заваді, відволікаючи від того, що справді важливе у нашому житті.

«Не відмовляй у благодіянні нужденному, коли рука твоя в силі зробити його» (Притч. 3: 27), – говорить Писання. Творімо добро! Від усього серця, не очікуючи нічого взамін. Добро, що ми приносимо його у світ, саме в собі вже є великою винагородою. Творячи добро лише для однієї людини, ми творимо його для всіх – адже світ навколо стає трохи добрішим. І понад те, коли ми чинимо добро – ми діємо згідно зі своєю духовною складовою, а отже, наближаємося до Господа. Тож творімо добро для людей і на славу Божу!