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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Як стати вірним другом і знайти таких самих?

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Дружба – це завжди взаємність, тож аби мати вірних друзів, потрібно й самому навчитись дружити
фото: Епіфаній

«Дружба – це вияв свободи, любові, поваги і відкритості до іншого»

Чому Писання говорить, що «і буває друг, більш прив’язаний, ніж брат»? Бо дружба – це унікальний дар Божий. Це не даність і не винагорода, не привілей і не обов’язок. Справжня дружба буває міцнішою навіть за кровну спорідненість.

Адже, на жаль, за всю історію людства, ще від часів Каїна і Авеля, братська любов нерідко була спотворена братовбивчою боротьбою з різних причин: за першість, престол, владу, спадок, любов батька чи матері тощо. Є «брат старший» і «брат молодший», але от друга старшого чи молодшого немає. Бо друг – це рівноцінне, це твоє «друге я», яке відображає твоє любляче серце. «Той, хто має друга, має другого себе» – говорить святитель Іоан Золотоустий.

Дружба – це вияв свободи, любові, поваги і відкритості до іншого. Дружба – це завжди взаємність, тож аби мати вірних друзів, потрібно й самому навчитись дружити. А це значить – бути готовим до жертовності, самовіддачі, хотіти і вміти співпереживати, радіти успіхам інших.

Дружба об’єднує зовсім різних людей, але схожих, близьких за духом. Справжня дружба ніколи не змушує і не зобов’язує – вона надихає на допомогу. Дружба розриває кайдани самотності, направляючи людину до живої і творчої любові, яка з власної волі і доброго серця творить добро для іншого, для свого друга.

Як і все добро і краса у цьому світі, так і цінність дружби теж – від Бога. Тому й наші друзі – це теж вияв Божої турботи про нас. Дар дружби дається серцям, підготовленим для цього: які вміють любити, співчувати, поважати, цікавитись, жертвувати. Тож будьте дружніми, цінуйте своїх друзів і завжди моліться за них!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Епіфаній релігія Свобода

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