Чи вдалося приборкати вогонь у Чорнобильській зоні? Роз'яснення Міндовкілля

У Луб’янському й Корогородському лісництвах станом на цей час пожежі локалізовані

У Чорнобильській зоні вогонь пройшов орієнтовно понад 2600 гектарів території

Станом на вечір 7 вересня пожежі в Чорнобильській зоні пройшли орієнтовно понад 2600 гектарів території. Найбільше постраждали Корогодське та Денисовецьке лісництва. Про це повідомило Міндовкілля.

«Станом на 20:00 7 вересня у Чорнобильській зоні пройдено вогнем орієнтовно понад 2600 га території. З них у Корогодському лісництві – 900 га, Денисовецькому лісництві – 915 га, Паришівському лісництві – 250 га, Луб’янському лісництві – 550 га. Остаточна площа, пройдена вогнем, буде визначена після ліквідації пожеж», – йдеться в повідомленні.

Наразі пожежі локалізовані в Луб’янському та Корогородському лісництвах. У Денисовецькому лісництві роботи з локалізації ускладнює мінна небезпека, але ситуація контрольована. Спостерігається тління окремих осередків. У Паришівському лісництві до гасіння залучені сапери ЗСУ.

Повідомляється, що у зв’язку з пожежонебезпечною ситуацією в зоні відчуження діє посилений контроль за радіаційною ситуацією. Автоматизована система здійснює безперервний моніторинг на 39 пунктах. Дані до диспетчерського центру надходять щогодини, в умовах надзвичайної ситуації – щохвилини. Ситуація контрольована.

Нагадаємо, масштабна пожежа у Чорнобильській зоні: дані про стан радіаційного фону.