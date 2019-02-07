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    Політика

    Україна вимагає від французької агенції AFP виправити карту з «російським» Кримом

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    Посольство&nbsp;України звернулося до керівництва агентства з вимогою вжити необхідних заходів для виправлення ситуації з картою - Україна вимагає від французької агенції AFP виправити карту з «російським» Кримом
    Посольство України звернулося до керівництва агентства з вимогою вжити необхідних заходів для виправлення ситуації з картою

    Французькі ЗМІ продовжують допускати помилки в позначенні на картах незаконно анексованою Росією території АР Крим

    Посольство України у Франції закликало інформагентство AFP виправити карту, на якій анексований Крим позначений одним кольором з Росією.

    Про це йдеться на сторінці посольства у Facebook.

    «Не дивлячись на численні роз’яснення та однозначну чітку позицію міжнародної спільноти, деякі французькі ЗМІ продовжують допускати помилки в позначенні на картах незаконно анексованою Росією території АР Крим. У зв’язку з появою 4 лютого в Twitter агентства AFP карти з некоректним зображенням Криму посольство звернулося до керівництва агентства з вимогою вжити необхідних заходів для виправлення ситуації і неповторення подібних випадків в майбутньому. Очікуємо на адекватну відповідь», – зазначили в українському посольстві.

    Нагадаємо, раніше на сторінці AFP news agency в Twitter з’явилася карта «Хто повинен очолити Венесуелу?».

    На ній Крим позначений червоним кольором, як і Росія, а материкова Україна – білим.

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