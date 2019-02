Україна вимагає від французької агенції AFP виправити карту з «російським» Кримом

Французькі ЗМІ продовжують допускати помилки в позначенні на картах незаконно анексованою Росією території АР Крим

Посольство України у Франції закликало інформагентство AFP виправити карту, на якій анексований Крим позначений одним кольором з Росією.

Про це йдеться на сторінці посольства у Facebook.

«Не дивлячись на численні роз’яснення та однозначну чітку позицію міжнародної спільноти, деякі французькі ЗМІ продовжують допускати помилки в позначенні на картах незаконно анексованою Росією території АР Крим. У зв’язку з появою 4 лютого в Twitter агентства AFP карти з некоректним зображенням Криму посольство звернулося до керівництва агентства з вимогою вжити необхідних заходів для виправлення ситуації і неповторення подібних випадків в майбутньому. Очікуємо на адекватну відповідь», – зазначили в українському посольстві.

Нагадаємо, раніше на сторінці AFP news agency в Twitter з’явилася карта «Хто повинен очолити Венесуелу?».

AFP graphic showing countries that support Venezuela's President Nicolas #Maduro and those that have recognised Juan #Guaido as interim president. pic.twitter.com/mympgufdc1