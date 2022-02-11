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    Думки вголос

    У Кремлі ще не готові до прямого військового конфлікту

    • Володимир Фесенко

      Глава Центру політичного аналізу «Пента»

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    Путін веде переговори із Заходом, аби виграти час? - У Кремлі ще не готові до прямого військового конфлікту
    Путін веде переговори із Заходом, аби виграти час?
    фото з відкритих джерел

    Не виключений варіант консервації нинішньої напруги

    Підсумкові брифінги з переговорів політичних радників лідерів країн Нормандського формату вкотре переносяться.

    Те, що переговори затягуються, я розцінюю швидше як позитивний сигнал. Звісно, потенційні ризики зберігаються. Але вже очевидно, що немає жодних капітуляцій перед російськими ультиматумами. І немає ступору у переговорах, який Кремль міг би використати як казус беллі.

    Інакше переговори давно вже завершилися б.

    Як я вже писав раніше, в'язкі, тягучі переговори скоріше у наших інтересах. Те, що Росія продовжує домовлятися, означає, що переговорний ресурс ще не вичерпано. Відповідно, у Кремлі або не готові до прямого військового конфлікту, або поки що не готові. Можливо, ще буде задіяно і переговорний трек Москви з Вашингтоном.

    Так чи інакше, висновки, але не остаточні, робитимемо після переговорів та брифінгів Єрмака та Козака. Після переговорів у Берліні ще оцінюватимемо ситуацію на наших кордонах і подальший розвиток переговорів Росії зі США та НАТО.

    Я, як і раніше, чекаю кульмінації та вирішення нинішньої кризи в останній декаді лютого. Але не виключений і варіант консервації нинішньої напруги у стійкіших формах (я це називаю новою холодною війною).

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    У четвер, 10 лютого, в Берліні пройшли переговори радників лідерів Нормандського формату. Переговори тривали понад дев'ять годин – після завершення сторони не змогли прийняти підсумковий загальний документ.

    Нагадаємо, Єрмак вже заявляв, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

    Джерело: блог Володимира Фесенка

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    Теги: Росія США НАТО Україна
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    У Кремлі ще не готові до прямого військового конфлікту