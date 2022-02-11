ЗМІ дізналися, чому Макрон на переговорах з Путіним сидів за довгим столом
Французькому главі держави запропонували або тестування, або суворе соціальне дистанціювання
Президент Франції Еммануель Макрон відхилив прохання Кремля про проходження російського тесту на Covid-19. Тому главу Франції на переговорах посадили на значній відстані від президента Володимира Путіна. Про це Reuters повідомили джерела в оточенні Макрона.
Французькому главі держави запропонували або тестування, або суворе соціальне дистанціювання.
«Ми дуже добре знали, що це означає відсутність рукостискання і цей довгий стіл. Але ми не могли допустити, щоб (російська сторона, – ред.) отримала у свої руки ДНК президента», – заявило одне із джерел.
Друге джерело зазначило, що Макрон здав французький ПЛР-тест перед від'їздом до Москви.
«Росіяни сказали нам, що Путіна потрібно тримати у суворому медичному міхурі», – додало джерело.
Переговори Макрона та Путіна пройшли 7 лютого і тривали понад п'ять годин. Довгий стіл, за яким сиділи президенти, став предметом численних жартів та мемів.