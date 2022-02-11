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    ЗМІ дізналися, чому Макрон на переговорах з Путіним сидів за довгим столом

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    Франція не хотіла, щоб&nbsp;російська сторона отримала у свої руки ДНК президента Макрона - ЗМІ дізналися, чому Макрон на переговорах з Путіним сидів за довгим столом
    Франція не хотіла, щоб російська сторона отримала у свої руки ДНК президента Макрона
    фото: kremlin.ru

    Французькому главі держави запропонували або тестування, або суворе соціальне дистанціювання

    Президент Франції Еммануель Макрон відхилив прохання Кремля про проходження російського тесту на Covid-19. Тому главу Франції на переговорах посадили на значній відстані від президента Володимира Путіна. Про це Reuters повідомили джерела в оточенні Макрона.

    Французькому главі держави запропонували або тестування, або суворе соціальне дистанціювання.

    «Ми дуже добре знали, що це означає відсутність рукостискання і цей довгий стіл. Але ми не могли допустити, щоб (російська сторона, – ред.) отримала у свої руки ДНК президента», – заявило одне із джерел.

    Друге джерело зазначило, що Макрон здав французький ПЛР-тест перед від'їздом до Москви.

    «Росіяни сказали нам, що Путіна потрібно тримати у суворому медичному міхурі», – додало джерело.

    Переговори Макрона та Путіна пройшли 7 лютого і тривали понад п'ять годин. Довгий стіл, за яким сиділи президенти, став предметом численних жартів та мемів.

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    Теги: Росія Путін Франція Еммануель Макрон президент ДНК коронавірус
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    ЗМІ дізналися, чому Макрон на переговорах з Путіним сидів за довгим столом