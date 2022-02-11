Нас хочуть знову зробити залежними від російського газу?

В чому логіка уряду? Аби газ був ще дорожчий?

Росія давно мріє про повернення України до прямого газового контракту

Путіну не треба вводити війська – йому достатньо просто повернути нас на газову голку. Щоб український президент перед кожним новим роком їздив до Путіна випрошувати газ, як це робили всі до 2014 року.

Такому проекту закону в Кремлі і Газпромі аплодують стоячи!

Підняти (в 4 рази!) податок на видобуток українського газу – це вигнати всі іноземні компанії з України і зупинити будь-яке буріння і пошук газу на нашій території.

Це хрест на чорноморському шельфі, на сланцевих родовищах і на надії України стати експортером газу і ніколи більше не залежати від російського газу.

Росія, як і дехто в Офісі президента Зеленського, давно мріє про повернення України до прямого газового контракту.

Зменшення власного видобутку газу означає більшу залежність від імпорту і від Росії. А там не за горами ті самі візити в Москву з протягнутою рукою. А всі ми знаємо чим закінчуються газові домовленості з Росію – Харківськими угодами, базами в Криму і анексією.

В 2015 році Україна припинила прямі поставки газу з Росії і злізла з газової голки. Зараз Зеленський і його «слуги» все робить для того, щоб повернути нашу країну в пряму газову залежність від Кремля.

Джерело: блог Олексія Гончаренко

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