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    Думки вголос

    Нас хочуть знову зробити залежними від російського газу?

    В чому логіка уряду? Аби газ був ще дорожчий? - Нас хочуть знову зробити залежними від російського газу?
    В чому логіка уряду? Аби газ був ще дорожчий?
    фото з відкрити джерел

    Росія давно мріє про повернення України до прямого газового контракту

    Путіну не треба вводити війська – йому достатньо просто повернути нас на газову голку. Щоб український президент перед кожним новим роком їздив до Путіна випрошувати газ, як це робили всі до 2014 року.

    Такому проекту закону в Кремлі і Газпромі аплодують стоячи!

    Підняти (в 4 рази!) податок на видобуток українського газу – це вигнати всі іноземні компанії з України і зупинити будь-яке буріння і пошук газу на нашій території.

    Це хрест на чорноморському шельфі, на сланцевих родовищах і на надії України стати експортером газу і ніколи більше не залежати від російського газу.

    Росія, як і дехто в Офісі президента Зеленського, давно мріє про повернення України до прямого газового контракту.

    Зменшення власного видобутку газу означає більшу залежність від імпорту і від Росії. А там не за горами ті самі візити в Москву з протягнутою рукою. А всі ми знаємо чим закінчуються газові домовленості з Росію – Харківськими угодами, базами в Криму і анексією.

    В 2015 році Україна припинила прямі поставки газу з Росії і злізла з газової голки. Зараз Зеленський і його «слуги» все робить для того, щоб повернути нашу країну в пряму газову залежність від Кремля.

    Читайте також: «Слуга Народа» хочет повысить налог на добычу газа в три раза

    Джерело: блог Олексія Гончаренко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: газ Україна влада
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    Нас хочуть знову зробити залежними від російського газу?