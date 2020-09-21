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    У Києві зірвали прем'єру фільму про сатанинську церкву

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    <p>Кінопоказ було зірвано християнським духовенством і правою молоддю</p> - У Києві зірвали прем'єру фільму про сатанинську церкву

    Кінопоказ було зірвано християнським духовенством і правою молоддю

    Фото: Telegram-канал спільноти «Традиція і порядок»

    У Будинку кіно мала відбутися прем'єра документального фільму «На славу темряви?»

    У неділю в столичному Будинку кіно мала відбутися прем'єра скандального американського документального фільму «На славу темряви?».

    Як повідомляє Telegram-канал спільноти «Традиція і порядок», кінопоказ було зірвано християнським духовенством і правою молоддю.

    «Переглянути фільм у дружній компанії прийшли кілька десятків добре відомих нам радикальних лівих діячів, однак їх чекало розчарування. Показу не відбулося. Більше того, його не відбудеться ніколи. Ні в Києві, ні в будь-якому іншому українському місті... Лівій диявольській заразі не бути в Україні!», – зазначається у повідомленні.

    Окрім того, активісти написали заяви до правоохоронних органів з проханням встановити, на яких підставах стрічка, «що прямо закликає до релігійної ворожнечі», мала демонструватися у некомерційній державній установі.

    Зазначимо, що фільм «На славу темряви?» (Hail Satan?) присвячено зародженню та становленню у Сполучених Штатах Америки об'єднання «Сатанинський рух», що протиставляє себе християнству. 

    «Забудьте все, що ви чули про сатаністів раніше: цей фільм не про криваві ритуали та поклоніння дияволу, а про громадянський протест в атмосфері карнавального свята. «Сатанинський храм» був заснований у 2013-му році випускниками Гарвардського університету Малкольмом Джаррі й Люсьеном Грівзом, що об'єдналися з метою протистояння консервативним тенденціям в американському суспільстві. За 6 років рух вийшов за межі епатажного тролінгу, ставши серйозним майданчиком для популяризації ідей соціальної справедливості та релігійного плюралізму», - йдеться у розміщеному на Concert.ua запрошенні на перегляд.

    церква Київ кіно релігія протест активісти фільм
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