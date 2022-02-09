Україна на три доби відключиться від енергомереж Росії та Білорусі: названо дати

Наприкінці лютого Україна на 72 години відключиться від енергомереж Росії і Білорусі

Компанія «Укренерго» призначила дати триденного випробування Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС) в умовах ізольованого режиму. Отже, в умовах повної ізоляції, без поставок електроенергії з Білорусії та інших країн, енергосистема буде працювати 24-26 лютого. Про це заявив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький британському інформаційно-консультативному ресурсу ICIS, інформує Інтерфакс-Україна.

«Співрозмовник ICIS голова оператора системи передачі «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що випробування плануються протягом 24-26 лютого та передбачають роботу у повній ізоляції», – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що Україна повністю готова до ізольованого режиму роботи, який є частиною підготовки до синхронізації із ENTSO-E, запланованої на наступний рік.

ICIS уточнює, що ізольований режим передбачає відключення енергосистеми України від мереж Росії та Білорусі на сході та від Румунії, Угорщини та Словаччини на заході, наступний етап випробувань у ізольованому режим передбачається в червні.

Відповідно до повідомлення, для забезпечення роботи енергосистеми в ізоляції Україна накопичила близько 700 тис. тонн вугілля та планує збільшити ці запаси орієнтовно до 1 млн тонн наступного місяця.

Раніше повідомлялось, що тестова робота енергосистеми України в ізольованому режимі запланована протягом трьох днів в лютому 2022 року. При цьому, Україна готується до сценарію, коли від'єднавшись від Росії та Білорусі в тестовому режимі, під'єднатися назад просто не зможе.

Додамо, що Білорусь та Росія у 2021 році забезпечили 75% українського імпорту електроенергії. Імпорт з цих країн здійснювався лише до травня 2021 року, після чого був заборонений рішенням НКРЕКП. А згодом відновлений у листопаді 2021 року, щоправда, лише з Білорусі.

Україна також кілька разів запитувала в Білорусі аварійну допомогу. Зокрема, 25 січня, коли дві АЕС України вивели на ремонт кілька енергоблоків, у Міненерго Білорусі заявили, що на запит України в цей же день було збільшено постачання електроенергії у рамках двостороннього договору щодо забезпечення аварійної допомоги у разі потреби.

Нагадаємо, 30 січня в Україні під'єднали останній, 15-й, атомний енергоблок енергетичної системи країни. Таким чином одночасно запрацювали усі енергоблоки.

Раніше повідомлялося, що запаси вугілля на ТЕС вперше за опалювальний сезон перевищили показник минулого року.

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