Зеленський сьогодні зустрінеться з патріархом Варфоломієм



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Очікується, що президент повернеться до України сьогодні ввечері

Заходи за програмою візиту президента України до Туреччини розпочнуться о 10 годині

Президент Володимир Зеленський у ході офіційного візиту до Турецької Республіки в четвер, 8 серпня, зустрінеться зі Вселенським патріархом Варфоломієм, візьме участь в українсько-турецькому бізнес-форумі та ознайомиться з виробництвом безпілотників.

Заходи за програмою візиту розпочнуться о 10 годині з українсько-турецького бізнес-форуму, на якому президент України матиме слово.

Під час бізнес-форуму має бути підписано Меморандум про взаєморозуміння між Торгово-промисловою палатою України та Радою з міжнародних економічних відносин Турецької Республіки.

Потім Зеленський відбуде на Фанар, де зустрінеться зі Вселенським патріархом Варфоломієм - у вузькому колі та в розширеному форматі. Також президент побуває в храмі Святого Георгія.

Згодом українська делегація відвідає компанію Baykar Aerospace and Defense, яка випускає безпілотники. Тут Зеленський ознайомиться з виробничими потужностями та поспілкується з українськими пілотами, які проходять навчання на тренувальній базі підприємства.

Очікується, що президент повернеться до України сьогодні ввечері.

Як відомо, 7 серпня в Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Після цього Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували чотирьох загиблих на Донбасі українських військовослужбовців.

Зеленський також пообіцяв, що найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму.

Президент України запропонував Туреччині долучитись до відновлення інфраструктури Донбасу.

Президент Ердоган запевнив Зеленського, що Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконної анексії Криму, стійко стоїть на своїх позиціях щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Джерело: Укрінформ