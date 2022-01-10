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    Чому Захід не здасть Україну Росії

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    •  glavcom.ua
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    Заходу треба буде показати Китаю, що США можуть захистити своїх союзників від неадекватних гопників. - Чому Захід не здасть Україну Росії
    Заходу треба буде показати Китаю, що США можуть захистити своїх союзників від неадекватних гопників.

    Якщо Китай побачить, що Захід не може вберегти Україну від Росії, то зрозуміє, що йому ніхто не завадить захопити Тайвань

    Мовою оригіналу

    Текущая неделя в мире пройдет под знаком переговоров Запада и России. Ключевая задача западных дипломатов – понять, они реально свихнулись или только прикидываются.

    И да, не читайте советских газет (российских телеграм помоек) – в повестке дня нет сдачи Украины. И не потому, что мы хорошо поем, ставим рекорды в реформах, центр вселенной или просто кому-то нравимся.

    Просто самым внимательным зрителем на этих переговорах будет Китай. И Западу надо будет показать Китаю, что США и ко могут защитить своих союзников от неадекватных гопников.

    Потому что если Китай увидит, что Запад не может уберечь Украину от России, то он поймет, что ему никто не помешает захватить Тайвань.

    А вот это уже способно открыть ящик Пандоры. И точно никому не надо.

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    Джерело: блог Сергія Фурси

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    Теги: Росія США Китай Тайвань
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    Чому Захід не здасть Україну Росії