Пентагон заявив, що не скорочуватиме чисельність військ у Європі

США не розглядають питання скорочення чисельності військ у Європі напередодні переговорів Росії і США про гарантії безпеки. Про це заявив у суботу прессекретар Пентагону Джон Кірбі на своїй сторінці в Twitter, коментуючи опублікований раніше матеріал телекомпанії NBC про можливі поступки у переговорах.

«Можу однозначно заявити, що ми не розглядаємо скорочення чисельності військ у Європі або зміну позиції з цього питання, – йдеться в повідомленні Кірбі. – Також не розглядається питання про зміну чисельності військ у країнах Прибалтики і в Польщі».

Been some @NBCNews reporting on options the US is considering in advance of talks with Russia. Can state unequivocally that we are NOT weighing cuts to troops in Europe or posture changes there. Also not looking at changing troop numbers in the Baltics and Poland.