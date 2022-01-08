Пентагон заявив, що не скорочуватиме чисельність військ у Європі

Джон Кірбі спростував повідомлення американських ЗМІ про зменшення військової присутності

США не розглядають питання скорочення чисельності військ у Європі напередодні переговорів Росії і США про гарантії безпеки. Про це заявив у суботу прессекретар Пентагону Джон Кірбі на своїй сторінці в Twitter, коментуючи опублікований раніше матеріал телекомпанії NBC про можливі поступки у переговорах.

«Можу однозначно заявити, що ми не розглядаємо скорочення чисельності військ у Європі або зміну позиції з цього питання, – йдеться в повідомленні Кірбі. – Також не розглядається питання про зміну чисельності військ у країнах Прибалтики і в Польщі».

Been some @NBCNews reporting on options the US is considering in advance of talks with Russia. Can state unequivocally that we are NOT weighing cuts to troops in Europe or posture changes there. Also not looking at changing troop numbers in the Baltics and Poland. — John Kirby (@PentagonPresSec) January 8, 2022

Раніше американська телекомпанія NBC поінформувала, що дискусії між США і Росією з питань безпеки в Європі можуть охоплювати теми скорочення чисельності сил і частоти проведення навчань у Східній Європі, але тільки у випадку, якщо такі дії будуть спільними. Цю інформацію вже спростували кілька представників Держдепартаменту США.

10 січня в Женеві планується проведення переговорів РФ і США про гарантії безпеки. Крім того, 12 січня відбудеться засідання Ради Росія - НАТО, а 13 січня - переговори представників РФ і ОБСЄ.

Нагадаємо, напередодні американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена вже підготувала новий пакет військової допомоги для України. Цей пакет буде додатком до тієї американської допомоги, яка вже надходить до України.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

Нагадаємо, 9 січня українці по всьому світу проведуть глобальну акцію «Скажи Путіну Ні».

Як стало відомо, НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу.

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