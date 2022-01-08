Генсек НАТО та голова Єврокомісії обговорювали Україну

Альянс продовжує співпрацю з Євросоюзом

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони спілкувалися про Україну. Про це Єнс Столтенберг повідомив у Тwitter.

Про тему розмови Столтенберг повідомив у мережі. Він зазначив, що Альянс продовжує співпрацю з Євросоюзом.

«Ми обговорили російське військове нарощування навколо України та ускладнення для безпеки в Європі», – написав генсек НАТО.

Він додав, що Альянс продовжує координацію зі стратегічним партнером – ЄС. Водночас організація готується до зустрічі ради НАТО – Росія.

Зустріч ради НАТО – Росія запланована на 12 січня. Вона відбудеться у Брюсселі. На ній планують обговорити європейську безпеку, ситуацію навколо України, військову активність тощо.

Перед цією зустріччю, а саме 10 січня, пройде засідання комісії Україна – НАТО на рівні послів під головуванням генсека Альянсу. У ньому візьме участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Напередодні Столтенберг заявив, що жодних компромісів із РФ стосовно майбутнього членства інших країн не буде.

Також Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія.

Як відомо, Росія та США проведуть переговори щодо гарантій безпеки.

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