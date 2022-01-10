Поки Росія вдає з себе «миротворців», у Алмати лунають постріли

Зведення з казахського фронту

Тактика правлячого режиму «хапай кого попало на вулиці і оголошуй проплаченим мародером» призвела до непередбачуваних наслідків. Ледь не масово почали затримувати журналістів, за останню добу 3-4 випадки, що втрачено зв’язок з представниками ЗМІ та блогерів.

Більше того, з цих же підстав виник дипломатичний міні-конфлікт з сусідньою Киргизією (котра, до речі, навіть не з першого разу вирішила таки надіслати свої сили в рамках ОДКБ в Казахстан). Джазовий піаніст з Киргизії «зізнався» казахським силовикам, що він – найнятий за 200 доларів для мародерства. Відео «самовикриття» почали крутити з пропагандистською метою, але вийшло навпаки – у «терористі» рідні та близькі пізнали щезлого напередодні музиканта, у котрого були гастролі в Алмати.

Голова комітету нацбезпеки Киргизстану вже зробив заяву з цього приводу – вочевидь, у Киргизії розлючені, що на них вішають усіх псів.

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Впадає у око показушність дій «миротворців» ОДКБ. Ну я розумію, треба для пропаганди знімати постановочне відео, як російський десант нібито вантажиться на літак і рулить на злітну смугу. Але навіщо влаштовувати демонстраційні навчання просто в аеропорту? Чи не запізно навчатися?

Взагалі, станом на зараз немає інформації про участь сил Москви у придушенні заворушень. Тим не менш, потреба велика – бо є повідомлення про «перевдягнутих терористів» у формі армії чи поліції, що радше нам натякає, що можливі бойові зіткнення урядових військ з непокірними збройними частинами.

Між тим у Алмати (і не тільки) постріли ще лунають.

З моменту, як РФ та сателіти ввели свої війська в Казахстан, Москва стає силою, найменш зацікавленою у стабілізації. Бо якщо все стане тихо і мирно, то за кілька тижнів треба буде виводити обмежений контингент ОДКБ, а цьому в мордорі багато хто буде опиратися. Не виключаю, що Захід та Китай на це і розраховують.

З цією тезою резонує заочна перепалка представників МЗС відповідно Казахстану і РФ.

Не встиг посол Казахстану в Москві повідомити, що ніякого іноземного втручання у справи країни «як такого немає» і «нічого такого не відбувається», як тут же виступив заступник глави МЗС РФ із заявою, що таке було, було і не раз! «Має місце втручання ззовні, певна координація із закордонних центрів тих проявів терористичного та кримінального характеру», – співають грізно у Москві.

Казахський лідер Токаєв – явно не надто великого досвіду діяч, котрий прославився звинуваченням правозахисників у тому, що вони «завужують Інтернет» і обіцянками стріляти без попередження – уже дає задню в риториці, видалив повідомлення про 20 000 терористів-нападників, і ще раз заявив, що одкбешні війська знаходитимуться у країні «на короткий період». Ну-ну.

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Джерело: блог Ігоря Луценка

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