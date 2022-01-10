Оголошено переможців престижної кінопремії «Золотий глобус–2022». Повний список

Фільм «У руках пса» режисерки та сценаристки Джейн Кемпіон за мотивами однойменного роману Томаса Севіджа отримав «Золотий глобус» у категорії «Найкращий драматичний фільм».

Стрічка «Вестсайдська історія» отримаала премію у номінації комедія чи мюзикл. «Хитрощі» перемогли у номінації комедійний серіал та «Спадщина» – у номінації драматичний серіал.

Журі обрало кращою режисеркою новозеландку Джейн Кемпіон, відзначивши її роботу над стрічкою «У руках пса».

Звання найкращого актора у номінації драма завоював Вілл Сміт, який виконав головну роль у кінострічці «Король Річард». Водночас у номінації комедія або мюзикл переміг Ендрю Гарфілд за перевтілення у фільмі «Тік-так, бум!». Кращим актором телесеріалу обрали Майкла Кітона за роль у мінісеріалі «Ломка». Джейсон Судейкіс отримав «Золотий глобус» у номінації найкращий актор у комедійному серіалі за гру у «Тед Лассо».

Звання найкращої акторки у номінації драма здобула Ніколь Кідман за фільм «Бути Рікардо». Рейчел Зеглер перемогла у номінації найкраща акторка у комедії або мюзиклі за гру у «Вестсайдській історі». Емджей Родрігес завоювала звання кращої акторки серіалу за свою роботу у фільмі «Поза».

Найкращими акторами другого плану журі премії обрало О йон Су за виконання ролі у телесеріалі «Гра в кальмара» й Коді Сміт-МакФі за гру у «В руках пса».

Найкращими акторками другого плану було оголошено Аріану ДеБоуз за гру у «Вестсайдській історії» та Сару Снук за виконання ролі у «Спадщині».

Крім того, цьогоріч вчетверте вручалася спеціальна премія за значний внесок у телебачення. Її отримав американський сценарист та громадський діяч Норман Лір.

Спеціальну премію імені Сесіля Б.Де Мілля отримала американська актриса Джейн Фонда.

Загальний список всіх номінацій та переможців:

Найкращий фільм (драма): «У руках пса»;

Найкраща комедія або мюзикл: «Вестсайдська історія»;

Найкращий серіал (драма): «Спадщина», (HBO);

Найкращий режисер: Джейн Кемпіон, «У руках пса»;

Найкращий сценарій: Кеннат Брана, «Белфаст»;

Найкращий телефільм або мінісеріал: «Підземна залізниця», (Prime Video)

Найкращий комедійний серіал: «Хитрощі», (HBO Max;)

Найкраща акторка (драма): Ніколь Кідман «Бути Рікардо»;

Найкраща акторка в комедії або мюзиклі: Рейчел Зеглер, «Вестсайдська історія»;

Найкраща акторка драматичного серіалу: Емджей Родрігес, «Поза»;

Найкраща акторка у комедійному серіалі: Джин Смарт, «Хитрощі»;

Найкраща акторка у телефільмі або мінісеріалі: Кейт Вінслет, «Мейр з Істтауна»;

Найкраща акторка другого плану у кінострічці: Аріана ДеБоуз, «Вестсайдська історія»;

Найкраща акторка другого плану в телефільмі або мінісеріалі: Сара Снук, «Спадщина»;

Найкращий актор (драма): Вілл Сміт, «Король Річард»;

Найкращий актор у комедії або мюзиклі: Ендрю Гарфілд, «Тік-так, бум!»;

Найкращий актор драматичного серіалу: Джеремі Стронг, «Спадщина»;

Найкращий актор у комедійному серіалі: Джейсон Судейкіс, «Тед Лассо»;

Найкращий актор у телефільмі або мінісеріалі: Майкл Кітон, «Ломка»;

Найкращий актор другого плану у кінострічці: Коді Сміт-МакФі, «У руках пса»;

Найкращий актор другого плану в телефільмі або мінісеріалі: О йон Су, «Гра в кальмара»;

Найкращий фільм не англійською мовою: «Сядь за кермо моєї машини» (Японія);

Найкраща музика: «Дюна», Ганс Циммер;

Найкраща пісня: No Time to Die (Біллі Айліш та Фіннеас О’Коннелл), «007: Не час помирати»;

Найкращий анімаційний фільм: «Енканто».

Торік 1 березня було оголошено всіх переможців премії «Золотий глобус». Зокрема, серіал «Хід королеви» отримав «Золотий глобус».

До слова, американського коміка та актора Боба Сагета знайшли мертвим у готелі Ritz-Carlton у Орландо.

Також нагадаємо, що минулого тижня помер перший темношкірий актор, який отримав «Оскар». Сідні Пуатьє отримав у 1964 році «Оскар» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Польові лілії» (Lilies of the Field).

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