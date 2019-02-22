  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Кандидати у президенти знову вирішили поспекулювати на питанні тарифів

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Тарифи - улюблена тема українських популістів - Кандидати у президенти знову вирішили поспекулювати на питанні тарифів
    Тарифи - улюблена тема українських популістів

    Навіть Зеленського зацікавила газова тема

    Мовою оригіналу

    Я смотрю, политические идеи у ряда кандидатов исчерпаны, и они пошли на второй круг Тема тарифов на газ снова в обороте, как многоразовая пластинка. Тимошенко традиционно рассказывает о тарифах, Ляшко тут же и даже Каплин обещает снижение цены в четыре раза. Говорят, даже Зеленский махнул рукой и вписался в газовую тему. Чтобы не отставать от остальных.

    То есть никто из них не в курсе, что президент не занимается ценами на газ от слова «совсем». Ну, про спекуляции на теме газа внутренней добычи я уже не раз писал, повторяться даже не хочу. Газ наш, пока он в земле. Мы можем продать право добычи кому-то, взяв с него ренту за наши недра. Но мы не можем диктовать – кому и по какой цене он должен продавать добытый газ. Это как машину в аренду под такси сдавать. Можно попросить любую сумму аренды, но нельзя диктовать – кого и по какому тарифу человеку возить. Все, проехали. Теперь коротко по истории этого газового и тарифного вопроса, для понимания.

    Меморандум с МВФ о приведении цен на газ для населения в соответствии с ценами на газ для промышленности (то есть рыночными по бирже) подписал премьер-министр. В 2009 году. Юлия Тимошенко. Это для начала, чтобы веселее было. И никто от этого меморандума не отказывался, просто все оттягивали, как могли. Пока в 2019 году не пришел час пиковых выплат по кредиту. И нам, естественно, нужно было где-то немного перезанять с минимальной ставкой. И мы снова в МВФ со своим «Здравствуйте», потому что дешевле денег на рынке нет. А нам говорят – вот меморандум, премьером подписан, скоро десять лет будет, как вы нас водите за нос. Или выполняйте – или оставайтесь с долгами, объявляйте дефолт и выживайте, как хотите.

    Читайте також

    Непопулярный шаг? Конечно! Особенно перед выборами, когда все ждут малейшего повода поднять шум в героической борьбе за интересы простого народа. Но альтернатива выглядела еще мрачнее. Поэтому правительство взяло на себя ответственность и пошло на этот шаг. Газ не стал рыночным, но приблизился настолько, насколько удалось уговорить МВФ с очередной отсрочкой. Дефолта нет. Инфляция меньше 10%. Гривна стабильна. Для малообеспеченных субсидии. Других вариантов попросту не было и дело даже не в подписи Тимошенко десятилетней давности. Просто от УССР и его практик рано или поздно пришлось бы уходить. Увы, это неизбежно.

    Теперь о газе собственной добычи, энергоэффективности и энергосбережении. Это три ключевых вопроса для развития украинской экономики и далеко не по причине борьбы за тарифы. Просто для успешной конкуренции на мировом рынке наша продукция должна производиться с минимальными затратами энергоресурсов, а не как сейчас – мы по энергоэффективности производства на 119 месте из 127. Модернизация производства, в том числе и ЖКХ – основная задача. Энергосбережение, утепление домов – второе звено в этой цепочке. Обязательное звено. Греть улицу газом по рыночным ценам – такого себе не позволяют даже богатые немцы, не говоря о странах Балтии и Польше. Цены высокие – теперь придется уже экономить и утепляться. Тем паче, правительство выделяет приличные суммы на реализацию этих задач. Только делай.

    Газ собственной добычи вообще отдельная и интереснейшая тема для развития украинской экономики. Мы покупаем импортный газ, хотя сами являемся третьей страной по разведанным запасам в Европе (некоторые уверяют, что второй). А добыча растет медленно. Уже уволили за этот главу Укргаздобычи. И зарплаты руководства Нафтогаза теперь будут привязаны к этому показателю. Но главное – частников привлекать активно. Инвесторы придут и будут вкладывать свои деньги в оборудование, дороги, заказывать смежникам оборудование, платить налоги и зарплаты, а отдельно – ренту за пользование нашими недрами. Для этого идет дерегуляция отрасли, запускаются международные площадки для аукционов, открывается для всех, а не только для «своих» геологическая информация.

    Это все обязательные условия для привлечения инвесторов. И пятилетний мораторий на изменения налогового законодательства. Потому что одна скважина в очень грубой оценке – 20 миллионов долларов. Главное, не надо отпугивать американские и европейские компании обещаниями после смены президента ввести госрегулирование цен на газ, который они будут добывать. Спугнете по глупости, потом заново уговаривать…

    Читайте також: 

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    МВФ газ тарифи вибори популізм дефолт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Ірина Геращенко
    Ірина Геращенко

    Народний депутат України, віце-спікер

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ