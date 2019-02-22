Кандидати у президенти знову вирішили поспекулювати на питанні тарифів

Тарифи - улюблена тема українських популістів

Навіть Зеленського зацікавила газова тема

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Я смотрю, политические идеи у ряда кандидатов исчерпаны, и они пошли на второй круг Тема тарифов на газ снова в обороте, как многоразовая пластинка. Тимошенко традиционно рассказывает о тарифах, Ляшко тут же и даже Каплин обещает снижение цены в четыре раза. Говорят, даже Зеленский махнул рукой и вписался в газовую тему. Чтобы не отставать от остальных.

То есть никто из них не в курсе, что президент не занимается ценами на газ от слова «совсем». Ну, про спекуляции на теме газа внутренней добычи я уже не раз писал, повторяться даже не хочу. Газ наш, пока он в земле. Мы можем продать право добычи кому-то, взяв с него ренту за наши недра. Но мы не можем диктовать – кому и по какой цене он должен продавать добытый газ. Это как машину в аренду под такси сдавать. Можно попросить любую сумму аренды, но нельзя диктовать – кого и по какому тарифу человеку возить. Все, проехали. Теперь коротко по истории этого газового и тарифного вопроса, для понимания.

Меморандум с МВФ о приведении цен на газ для населения в соответствии с ценами на газ для промышленности (то есть рыночными по бирже) подписал премьер-министр. В 2009 году. Юлия Тимошенко. Это для начала, чтобы веселее было. И никто от этого меморандума не отказывался, просто все оттягивали, как могли. Пока в 2019 году не пришел час пиковых выплат по кредиту. И нам, естественно, нужно было где-то немного перезанять с минимальной ставкой. И мы снова в МВФ со своим «Здравствуйте», потому что дешевле денег на рынке нет. А нам говорят – вот меморандум, премьером подписан, скоро десять лет будет, как вы нас водите за нос. Или выполняйте – или оставайтесь с долгами, объявляйте дефолт и выживайте, как хотите.

Непопулярный шаг? Конечно! Особенно перед выборами, когда все ждут малейшего повода поднять шум в героической борьбе за интересы простого народа. Но альтернатива выглядела еще мрачнее. Поэтому правительство взяло на себя ответственность и пошло на этот шаг. Газ не стал рыночным, но приблизился настолько, насколько удалось уговорить МВФ с очередной отсрочкой. Дефолта нет. Инфляция меньше 10%. Гривна стабильна. Для малообеспеченных субсидии. Других вариантов попросту не было и дело даже не в подписи Тимошенко десятилетней давности. Просто от УССР и его практик рано или поздно пришлось бы уходить. Увы, это неизбежно.

Теперь о газе собственной добычи, энергоэффективности и энергосбережении. Это три ключевых вопроса для развития украинской экономики и далеко не по причине борьбы за тарифы. Просто для успешной конкуренции на мировом рынке наша продукция должна производиться с минимальными затратами энергоресурсов, а не как сейчас – мы по энергоэффективности производства на 119 месте из 127. Модернизация производства, в том числе и ЖКХ – основная задача. Энергосбережение, утепление домов – второе звено в этой цепочке. Обязательное звено. Греть улицу газом по рыночным ценам – такого себе не позволяют даже богатые немцы, не говоря о странах Балтии и Польше. Цены высокие – теперь придется уже экономить и утепляться. Тем паче, правительство выделяет приличные суммы на реализацию этих задач. Только делай.

Газ собственной добычи вообще отдельная и интереснейшая тема для развития украинской экономики. Мы покупаем импортный газ, хотя сами являемся третьей страной по разведанным запасам в Европе (некоторые уверяют, что второй). А добыча растет медленно. Уже уволили за этот главу Укргаздобычи. И зарплаты руководства Нафтогаза теперь будут привязаны к этому показателю. Но главное – частников привлекать активно. Инвесторы придут и будут вкладывать свои деньги в оборудование, дороги, заказывать смежникам оборудование, платить налоги и зарплаты, а отдельно – ренту за пользование нашими недрами. Для этого идет дерегуляция отрасли, запускаются международные площадки для аукционов, открывается для всех, а не только для «своих» геологическая информация.

Это все обязательные условия для привлечения инвесторов. И пятилетний мораторий на изменения налогового законодательства. Потому что одна скважина в очень грубой оценке – 20 миллионов долларов. Главное, не надо отпугивать американские и европейские компании обещаниями после смены президента ввести госрегулирование цен на газ, который они будут добывать. Спугнете по глупости, потом заново уговаривать…

Джерело: site.ua

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