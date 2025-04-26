Головна Думки вголос Сергій Фурса
search button user button menu button
Сергій Фурса Фінансовий експерт

Яка найбільша проблема мирної пропозиції США?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зняття обмежень з Росії – це не мир
фото: depositphotos.com

Найбільша проблема американської пропозиції про мир

Це навіть не питання юридичного визнання Криму як російської території самими американцями. Це неприємно. Гидко. Але ж не перший раз Трамп робить щось таке. І це більше символічний крок.

Ключова проблема – зняття санкцій. Всіх. Тих, які за словами росіян не працюють, но зняття яких вони завзято виторговують, цілуючи у дупу президента США.

Бо виходить, що немає покарання агресору. Путін захопив частину території України. Потім зупинив подальшу агресію. На яку у нього і так немає вже сил. І вийшов без покарання.

Не віддавши крадене. Чорт забирай, навіть українські корупціонери, ідучи на угоду зі слідством, віддають те, на чому їх спіймали.

І це не тільки про справедливість. Хоч це виглядає капець як не справедливо. Це про сигнал. Що можна робити все, що завгодно. І тобі за це нічого не буде.

Це прямо стимулює як Путіна, так інших агресорів по світу, починати війни. І відкриває таку скриню Пандори, що світ себе не впізнає.

Путін повернеться до своїх олігархів і скаже. Дивіться. Як я і говорив. Ми перемогли. Не Україну. Ми перемогли США. Відновили велич. І повертаємось до життя як раніше.

Чому після такої перемоги йому не спробувати ще? За рік? За три? За пʼять. Чи спробувати, а не Путіну? Чи це приховане бажання Трампа щось там захопити і анексувати прокладає дорогу до мрій, хоч це і виглядає занадто складно для президента США.

І, звісно, це і питання безпеки для України. Стагнуюча слабка Росія – це одна з найкращих гарантій безпеки.

Звісно, на додачу до ЗСУ і розуміння, яке тепер має бути завжди у будь-якого українська політика, що для того, щоб війни не було більше, до неї треба бути завжди готовими.

Але Росія без санкцій зможе відновитись набагато швидше. І знову подумати, що чому б ні…

Тому критично важливо і для України і для ЄС саме питання збереження санкцій проти Росії. Які мають бути привʼязані не до зупинки вогню, а до наявності російських солдатів на законній території України.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін слідство Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США не має можливості визнати Крим російським без порушення чинного американського законодавства
Чи може президент США визнати російську анексію Криму?
25 квiтня, 18:18
Будь-які дії, будь-яка політика вимагає ресурсів
Пропаганда, підкуп, переселення і... економія. Як Росія намагається «підкорити» окуповані території
23 квiтня, 18:15
За словами організаторів, мета кінофестивалю – підсилити голоси квір-спільноти
«Апелювати до християнських свят – маніпуляція». Організатори ЛГБТ-фестивалю про скандал
18 квiтня, 18:01
Окупанти вдарили ракетами по Ізюму
Окупанти обстріляли Ізюм: є постраждалі
16 квiтня, 22:34
Під час церемонії нагородження Коляденко (праворуч) відмовилася робити фото з росіянкою Кудаєвою
Чемпіонат Європи з боротьби: Коляденко відмовилася робити фото з донькою ліквідованого окупанта
12 квiтня, 09:21
Машини у Дніпрі, які згоріли внаслідок російської атаки дронами
Росія масовано атакувала Україну дронами: головне за ніч
9 квiтня, 05:41
За даними Bloomberg, російський бюджет на 2025 рік було зверстано виходячи з ціни $70 за барель
Ціни на російську нафту впали до $50
7 квiтня, 14:55
Кадри з Курської області Росії. Дрон зафіксував північнокорейських військовослужбовців
Ексконсультант Пентагону: КНДР втратила майже половину своїх сил на війні з Україною
6 квiтня, 12:35
Окупанти хотіли ослабити ППО
Росія використала нову тактику ударів під час атаки на Харків
27 березня, 02:57

Сергій Фурса

Яка найбільша проблема мирної пропозиції США?
Яка найбільша проблема мирної пропозиції США?
Трамп програє на всіх фронтах. Але винен Зеленський?
Трамп програє на всіх фронтах. Але винен Зеленський?
Золота капітуляція від генія перемовин
Золота капітуляція від генія перемовин
Кажуть, кінофестиваль ЛГБТ у страсну пʼятницю – це провокація?
Кажуть, кінофестиваль ЛГБТ у страсну пʼятницю – це провокація?
Як росіяни і китайці штовхають Трампа до економічного самогубства
Як росіяни і китайці штовхають Трампа до економічного самогубства
Як би Трамп не рятував російську економіку, Путін намагається йому завадити
Як би Трамп не рятував російську економіку, Путін намагається йому завадити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 квітня: ситуація на фронті
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 квітня 2025
57K
Площа Святого Петра зустріла Зеленського оплесками (відео)
41K
Кремль заявив, що Путін готовий до переговорів з Україною
34K
Британський телеканал видав несподіваний аналіз фото зустрічі Зеленського і Трампа в Римі
27K
Бізнесмен Мазепа дав гроші на заставу Коболєву, а тепер зрозумів, що це невигідно

Новини

26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua