Окупанти обстріляли Ізюм: є постраждалі

Станом на 22:33 відомо, що постраждало подружжя та їхня семирічна дитина

Увечері 16 квітня російські терористи обстріляли місто Ізюм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, окупанти завдали ракетного удару по місту. Внаслідок російського обстрілу є постраждалі. 35-річного чоловіка та 32-річну жінку госпіталізували до медичного закладу.

Постраждала й семирічна дитина. Також, Синєгубов повідомив, що пошкоджено приватний будинок.

До слова, у лютому 2025 року Росія завдала удару по Ізюму. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. Унаслідок російської атаки по Ізюму постраждали 55 людей, з них – троє дітей. Також відомо про п'ятьох загиблих.

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня у Одесі прогриміли вибухи. Ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками.

Внаслідок удару є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, загорання житлового будинку.

Над ліквідацією наслідків російської атаки працюють усі відповідні служби. В Одесі постраждали три людини.