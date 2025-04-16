Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Окупанти обстріляли Ізюм: є постраждалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти обстріляли Ізюм: є постраждалі
Окупанти вдарили ракетами по Ізюму
фото з відкритих джерел

Станом на 22:33 відомо, що постраждало подружжя та їхня семирічна дитина

Увечері 16 квітня російські терористи обстріляли місто Ізюм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, окупанти завдали ракетного удару по місту. Внаслідок російського обстрілу є постраждалі. 35-річного чоловіка та 32-річну жінку госпіталізували до медичного закладу.

Постраждала й семирічна дитина. Також, Синєгубов повідомив, що пошкоджено приватний будинок.

До слова, у лютому 2025 року Росія завдала удару по Ізюму. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. Унаслідок російської атаки по Ізюму постраждали 55 людей, з них – троє дітей. Також відомо про п'ятьох загиблих.

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня у Одесі прогриміли вибухи. Ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками.

Внаслідок удару є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, загорання житлового будинку. 

Над ліквідацією наслідків російської атаки працюють усі відповідні служби. В Одесі постраждали три людини.

Читайте також:

Теги: росія обстріл Харківщина ворог Ізюм ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наш народ – це вперті оптимісти
Війни виграють тільки оптимісти
26 березня, 23:44
Акція родичів військовополонених, які утримують в Чечні. Київ, 27 березня 2025 року
Родичі полонених, які утримуються в Чечні, вийшли з мітингом до Ради (фото)
27 березня, 13:50
Політика Трампа може збільшити число ядерних держав
Політика Трампа впливає на ядерну безпеку світу та Україну
26 березня, 14:21
Ситуація на фронті 18 березня
Карта бойових дій в Україні станом на 18 березня 2025 року
18 березня, 00:07
У столичній багатоповерхівці зайнялась пожежа на верхніх поверхах через атаку дронів
У п'ятьох районах столиці впали уламки дронів: зайнялись пожежі (відео)
23 березня, 01:11
Займання у будинку внаслідок ворожої атаки
Серед загиблих після нічної атаки у Києві – п'ятирічна дівчинка: КМВА повідомила про наслідки
23 березня, 07:51
На місці влучання спалахнула пожежа
Росіяни вдарили по Запоріжжю: поранено жінку
24 березня, 01:53
На кур'єрських складах у Великій Британії, Німеччині та Польщі вибухнули три посилки
Росія використала для диверсій у Європі секс-іграшки, косметику та українця
5 квiтня, 16:45
ISW: Росія змінила тактику ударів, відмовившись від перемир'я
ISW: Росія змінила тактику ударів, відмовившись від перемир'я
13 квiтня, 08:18

Суспільство

Дніпро під масованою атакою російських дронів: виникли пожежі
Дніпро під масованою атакою російських дронів: виникли пожежі
Чому NATO – це НАТО, а UN – це ООН? Мовознавиця пояснила, як правильно перекладати іноземні абревіатури
Чому NATO – це НАТО, а UN – це ООН? Мовознавиця пояснила, як правильно перекладати іноземні абревіатури
Окупанти обстріляли Ізюм: є постраждалі
Окупанти обстріляли Ізюм: є постраждалі
Президент утворив 10 військових адміністрацій на частині окупованої Донеччини
Президент утворив 10 військових адміністрацій на частині окупованої Донеччини
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
Від пасок залишилися лише верхівки. Священники оцінили хіт супермаркетів на «канонічність»
Від пасок залишилися лише верхівки. Священники оцінили хіт супермаркетів на «канонічність»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 квітня 2025
40K
Прогноз магнітних бур на 16-18 квітня: якою буде сонячна активність
28K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
26K
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
22K
Святити паску на Великдень не обов’язково? Роз'яснення митрополита Драбинка

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Сьогодні, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua