Росія використала нову тактику ударів під час атаки на Харків

Під час обстрілу Харкова росіяни застосували так звану тактику «роїв»

Російська армія ввечері 26 березня здійснила атаку дронами на Харків, використовуючи нову тактику для ослаблення системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

За його словами, під час обстрілу Харкова росіяни застосували так звану тактику «роїв».

«Противник концентрує велику кількість дронів для атаки на один населений пункт чи об'єкт, намагаючись прорвати ППО. Удари по цивільних мають припинитися, ігнорувати їх більше неможливо», – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, окупанти вдарили дронами по Харкову. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує «Главком».

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову своїми бойовими БпЛА.

Терехов додав, що пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу Харкова.

Також Росія атакувала Дніпро БпЛА. Внаслідок атаки у місті вирують пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Місцеві пабліки повідомляють, що у Дніпрі пролунала серія вибухів, після яких виникло багато пожеж. За попередньою інформацією, удар прийшовся на цент міста.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував вибухи у Дніпрі:

«Через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Зайнялися авто, об'єкти інфраструктури. Всі служби працюють. Чи є постраждалі – з'ясовуємо».

Крім того, 25 березня окупанти масовано атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Відомо, що у Кривому Розі під час дронової атаки пролунало близько 15 вибухів.

Місцеві пабліки пишуть, що у Кривому Розі спалахнула декілька пожеж після масованої атаки Росії. Також зазначається, що удари по місту тривали майже годину.