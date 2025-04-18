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«Апелювати до християнських свят – маніпуляція». Організатори ЛГБТ-фестивалю про скандал

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Апелювати до християнських свят – маніпуляція». Організатори ЛГБТ-фестивалю про скандал
За словами організаторів, мета кінофестивалю – підсилити голоси квір-спільноти
фото: Sunny Bunny

Організатори заявили, що шанують різні віросповідання й ні в якому разі не мали на меті обурити суспільство чи «хайпанути»

Кінофестиваль Sunny Bunny передусім виступає за порозуміння і прийняття й не має на меті обурити громадськість. Україна – світська держава, в якій поруч співіснують представники й представниці різних релігій та переконань.
Sunny Bunny – міжнародний кінофестиваль, його дати проведення узгоджуються завчасно відповідно до міжнародного фестивального календаря і зафіксовані в другій половині квітня, тож те, що ці дати зараз припадають на Великдень, є лише збігом. Про це йдеться у заяві організаторів фестивалю, інформує «Главком».

«Водночас ми переконані, що частина українського суспільства просто знайшла привід у Великодні чи Страсній пʼятниці для висловлення своєї незгоди з існуванням фестивалю (чи ЛҐБТКІА+ спільноти) взагалі, сповідуючи насправді гомофобні й дискримінаційні переконання й відверто висловлюючи ненависть і заклики до насильства, що не відповідає християнським цінностям, яких вони начебто дотримуються», – йдеться у заяві. 

Організатори заявили, що шанують різні віросповідання й ні в якому разі не мали на меті обурити суспільство чи «хайпанути», як дехто схильний вірити. Однак організатори наголошують, що Україна є світською державою, тож апелювати до християнських свят є «маніпуляцією, що прикриває гомофобію та ненависть».

«У світській державі в будь-які релігійні свята проводяться різноманітні події, не повʼязані з ними – в театрах, кінотеатрах та інших закладах. Sunny Bunny є лише однією з таких подій», – додали організатори.

За словами організаторів, мета кінофестивалю – підсилити голоси квір-спільноти й «просувати рівність і повагу, відстоювати європейські й українські цінності прийняття та порозуміння».

Про фестиваль

Цьогоріч, 18–25 квітня, у Києві пройде  третій фестиваль квір-кіно Sunny Bunny. Головна програма фестивалю – міжнародний конкурс. До програми увійшли повнометражні ігрові фільми про ЛГБТКІ+ з усього світу, які розкривають тему квірності, досліджують тілесність, ідентичність, втрату, прийняття і протест.

Фестиваль пройде в кінотеатрі «Жовтень». Придбати абонемент можна за посиланням.

Які фільми покажуть на Sunny Bunny у 2025 році

Зокрема, до міжнародного повнометражного конкурсу обрали такі фільми:

  • «Плоди опунції» (реж. Роган Парашурам Канаваде; Індія, Велика Британія, Канада, 2025);
  • «Сауна»  (реж. Матіас Брое; Данія, 2025);
  • «Проковтнути ніч» (реж. Жонатан Вінель, Каролін Поджі; Франція, 2024);
  • «В'єт і Нам» (реж. Мінь Куї Чуонг; В'єтнам, Філіппіни, Сінгапур, Франція, Нідерланди, Італія, Німеччина, США, 2024);
  • «Сумні жарти», (реж. Фабіан Штумм; Німеччина, 2024);
  • «Королеви драми» (реж. Алексіс Ланґлюа; Бельгія, Франція, 2024);
  • «Чотири матері» (реж. Даррен Торнтон; Ірландія, Велика Британія, 2024);
  • «Приплив» (реж. Марко Кальвані; США, 2024);
  • «Нічне дійство» (реж. Філіпе Матцембахер, Марсіо Реолон; Бразилія, 2025);
  • «Онлі Лав» (реж. Сіґурдур Антон; Ісландія, 2024);
  • «Нескінченність» (реж. Войцех Пусь; Польща, 2024).

В межах фестивалю квір-кіно Sunny Bunny покажуть шість британських фільмів різних десятиліть: 1980-х, 1990-х та 2000-х. Окрім цього, фестиваль відкриє документальна стрічка «Королеви радості», створена із Суспільним Мовленням.

Повну програму можна переглянути за покликанням.

Варто додати, що минулого року організатори фестивалю «Квір-пропаганда Фест», анонсованого ГО «КиївПрайд» на Дні пам’яті жертв Голодомору (23–24 листопада) під тиском громадськості змушені були перенести подію. Тоді вони повідомили, що не знали про пам’ятні дні.

Організатори минулого заходу визнали, що схибили
Організатори минулого заходу визнали, що схибили
скриншот допису на сторінці kyivpride у соцмережі

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев різко відреагував на проведення у Києві фестивалю квір-кіно

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Теги: пропаганда ЛГБТ Україна фестиваль Данило Гетманцев

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