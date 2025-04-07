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Ціни на російську нафту впали до $50

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ціни на російську нафту впали до $50
За даними Bloomberg, російський бюджет на 2025 рік було зверстано виходячи з ціни $70 за барель
фото з відкритих джерел

Основні ціни на нафту впали слідом за масштабними митами, які США оголосили минулого тижня

Зниження світових цін на нафту обвалило вартість російської нафти Urals до $50 за барель. Це посилює тиск на державний бюджет РФ, який і так зростає через військові витрати на агресію проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними Argus Media, у минулу п’ятницю ціна сорту Urals у балтійському порту Приморськ впала до $52,76. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, понад три роки тому, російська нафта торгується зі значною знижкою відносно до світового стандарту Dated Brent.

Ключовий експортний сорт нафти вперше за 21 місяць впав до рівня $50 за барель
Ключовий експортний сорт нафти вперше за 21 місяць впав до рівня $50 за барель
інфографіка: Bloomberg

«Минулого місяця Міністерство фінансів Росії заявило, що очікує, що середня ціна на нафту у 2025 році буде ближче до $60 за барель замість $70, запланованих у бюджеті країни на рік. Згідно з цим сценарієм, дефіцит бюджету зросте, але не більше ніж на 1% валового внутрішнього продукту», – зазначає видання.

Нагадаємо, світові ціни на нафту різко знизилися, зафіксувавши найбільше відсоткове падіння з 2022 року. Причиною обвалу стало неочікуване рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку нафти. Ця новина з’явилася одразу після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про нові масштабні імпортні мита.

До слова, Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про 11 російських капітанів і 31 морське судно, які беруть участь у схемах обходу санкційних обмежень на торгівлю російською нафтою.

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Теги: нафта росія

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