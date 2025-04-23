Пропаганда, підкуп, переселення і... економія. Як Росія намагається «підкорити» окуповані території

Кремль підкуповує «компенсаціями»

Що ми знаємо про процеси на окупованих територіях? Інформації вкрай мало і вона мізерна. Принаймні в публічному полі. Водночас частина міст перебуває в окупації з 2014, частина з 2022. Там живуть люди і йдуть якісь процеси. Зрештою, Росія, заявивши, що вона «приросла новими областями», веде політику щодо їхньої «деукраїнізації». І це вкрай важливо з огляду на розмови про можливе заморожування війни.

Як оцінити? Будь-які дії, будь-яка політика вимагає ресурсів. Ресурси – це бюджет. І, аналізуючи російські фінанси, можна вийти на досить цікаві висновки. Зокрема на те, якими областями Кремль «готовий торгувати», якщо події підуть за негативним для РФ сценарієм, і заморожування буде потрібне швидко. Почнемо.

Контури політики Кремля

Після окупації територій і проведення «референдумів» перед РФ постало кілька політичних завдань:

Показати своєму населенню, що «Росія наводить порядок». Тобто потрібні кадри умовного «великого будівництва». Створити таку ж картинку на зовнішньому полі. Демонструвати відновлення мирного життя і, нібито, кращі ніж в Україні умови для громадян. Забезпечити керованість процесами. Тобто вирішити питання кадрів і виконання ухвалених рішень. Забезпечити лояльність місцевого населення, а в перспективі і його асиміляцію.

За п. 1 інформація іноді проходить. Наприклад та сама залізнична гілка до Криму, або автодороги. Але для Росії ключовим (зокрема у питаннях утримання ситуації) є люди. Точніше, їхня демонстративна підтримка Кремля, як зайвий аргумент «обґрунтованості» окупації та підтвердження територіальних претензій до України.

Тому зупинюся на механізмах, які можуть забезпечити результати за пп. 3 та 4. До таких можна віднести: насичення своїми управлінцями. Росія не надто довіряє «чужим» лідерам – а окуповані території (навіть окуповані у 2014 році) «своїми» поки що не стали. Крім того, РФ веде політику з мінімізації самостійності «Суб'єктів Федерації».

У такому разі наївно було б вважати, що Путін зробить ставку на місцеві еліти. Навіть якщо ті 1000 разів клястимуться у вірності царю. Що і відбувається. З 2023 року почалося масове завезення російських управлінців на ключові посади. Місцеві, для картинки, звісно, залишаються. Але діяти самостійно не можуть – на кожному етапі ухвалення рішень (і їх виконання) є приїжджі кадри.

Частина з яких використовує роботу «у нових регіонах» як трамплін для кар'єрного зростання. Ці пташенята Кирієнка (він куратор кадрової політики і політики на окупованих територіях) через 4-5 місяців «відрядження» йдуть на підвищення.

Друга група – ті, хто приїхав надовго. Рівень представників цієї підгрупи нижчий, але високих ділових якостей від них не вимагають. Потрібна старанність, відрив від місцевих еліт і лояльність. Найчастіше, подяка Кремлю, оскільки попереднє місце життя і роботи могло бути не надто комфортним (навіть порівняно з прифронтовими регіонами).

Питання демонстративної лояльності в короткостроковій перспективі вирішуються через політику заміщення населення. Частина проукраїнськи налаштованих жителів покинула територію. Тих, хто залишився, змушують брати російські паспорти. Спочатку це стало обов'язковим для будь-яких операцій з нерухомістю (зокрема підтвердження права власності), для роботи. Далі указ Путіна вимагає «легалізуватися громадян України, які незаконно перебувають у РФ» з терміном до 10.09.

Простіше кажучи, жителям ТОТ пропонують отримати російський паспорт або виїхати. І, нарешті, стимулювання зворотного процесу – повернення біженців на окуповані території. Тут є батіг і пряник: загроза (реалізована) націоналізації «безгоспної» нерухомості, а з іншого боку бюджетні компенсації за пошкоджене внаслідок бойових дій майно.

Але ставка тільки на місцеве населення ризикована. У Кремлі це розуміють і реалізують стару імперську політику «заміщення». Коли замість депортованих або знищених (у нашому випадку так само біженців в Україні та Європі) завозиться лояльне населення з депресивних регіонів РФ. І ці, новоприбулі, громадяни будуть щиро вдячні Путіну і сприйматимуть загрозу повернення територій Україні як загрозу їхнім життєвим інтересам. У Криму, до речі, РФ встигла замістити до 20% населення.

Асиміляція. Найскладніший і довготривалий проєкт. Завдання – виростити нове покоління вже російських громадян. Цю політику РФ без обмежень проводила в Криму і зі своєю специфікою, відносно успішно провела на території т. зв. «Л/ДНР» (там на початковому етапі створювали регіональну, але вже не українську ідентичність).

Для цих цілей потрібні кадри – вчителі, викладачі ВНЗ, працівники бібліотек, будинків культури тощо. Таких людей треба привозити і, бажано, надовго, залишаючи їх жити в новому регіоні. І, нарешті, просто регулярні заходи (починаючи від свят, закінчуючи оформленням вулиць), які створюють потрібний і, найголовніше, постійний фон. Далі працює час.

Усе перераховане вище можливе лише за наявності ресурсів. Насамперед грошових. Тому доречно оцінити плановані витрати РФ у так званих «нових регіонах». Точніше, субвенції, що йдуть із центру – їхній розмір і специфіка дозволяють судити про контури політики на окупованих територіях.

Фінансування російської політики на окупованих територіях відбувається за кількома напрямами, зафіксованими у бюджеті РФ на 2025 рік:

Ухвалена за аналогією з «кримською» державна програма «Відновлення та соціально-економічний розвиток Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Запорізької області та Херсонської області». Її загальний бюджет на 2025 рік становить 319,6 млрд російських рублів або (за середньорічним курсом) близько $3 млрд. У масі своїй це якраз створення «картинки» – інвестиції у будівництво, інфраструктуру, об'єкти медичного обслуговування тощо.

Цільове фінансування на проєкти в інтересах інших відомств. Наприклад, частина дорожнього будівництва проходить за бюджетом міністерства оборони. Частина робіт із відновлення роботи портів за програмою «сприяння експорту».

Утримання структур МВС, Слідкому, ФСБ, так само як і службове житло для таких категорій – бюджети відповідних відомств. Більша частина бюджетів цих відомств закрита. Але за тими даними, які вдалося зібрати, на забезпечення відомчим житлом офіцерів передбачено витратити щонайменше 140 млн російських рублів (близько $14,7 млн). При цьому варто мати на увазі, що значна частина «квадратних метрів» – це вилучене «у дохід держава» житло українців, які виїхали з окупованої зони. І до вересня розміри цього житлового фонду збільшаться кратно. Ще раз повторю – цифри на житло мінімальні – те, що автори закону про бюджет (або спікери на виступах у думі) не вважали за потрібне приховати під грифом «таємно».

Але є ще один механізм. Точніше набір таких – прописані окремо 222 напрямки за якими передбачені міжбюджетні трансферти і субвенції для Суб'єктів Федерації на виконання важливих для центральної влади завдань. Окуповані території України проходять по 177 з них. Причому 32 (і лише 11 – за згаданою вище держпрограмою) – спрямовані виключно на Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області (окуповані РФ їх частини) України.

Останні якраз дають уявлення про специфіку роботи з перетворення окупованих територій на «свої». Причому як з точки зору пріоритетів, так і з точки зору етапу реалізації: по частині з напрямків цифри витрат вказані приблизні – просто рівними частками на кожну з областей. Що свідчить про розуміння необхідності витрат, але відсутності уявлення скільки грошей необхідно у реальності. А ось частину напрямків прораховували і планували детально.

Специфіка грошових витрат. Говоримо про цифри

Для початку варто згадати програми інвестицій у картинку «змін». Програмою (що логічно) передбачена закупівля ліків, субвенції медичним установам. Але, крім цього фінансування різного роду спортивних структур і навіть «АНО (Автономна некомерційна організація)» – так називаються неприбуткові організації у РФ.

Наприклад, кошти на участь «збірних» регіону у змаганнях. Далі облаштування спортивних залів, відкритих майданчиків. Природно, шкіл. І, наприклад, громадського транспорту та шкільних автобусів.

І тут перше «але». Дивно, що громадський транспорт для т.зв. «Л/ДНР», а у програмі шкільних автобусів «забули» Херсонську область. Те ж саме по автомобілях швидкої допомоги. Знову «без херсонців». Забігаючи вперед, скажу, що це не унікальні подібні перекоси.

Одним словом, витрати, результати яких можна «показати» місцевим жителям – це близько $75 млн в еквіваленті. При цьому, наприклад, програма облаштування «сільських територій» демонструє відсутність реальних планів, але наявність грошей – виділили «по 500 млн» кожному з регіонів. Без деталізації та конкретики.

Природно, що про успіхи повинен хтось розповісти. Тому за гроші федерального бюджету будуть створюватися регіональні інформаційні системи. З сумарним бюджетом програми 1,688 млрд російських рублів. Сюди ж варто додати ще приблизно 1,15 млрд грантів і субвенцій різним АНО «у центрі» для роботи на «нових територіях» і створення «патріотичного контенту».

Сумарно на створення картинки успіхів «мирного життя» РФ витратить у доларовому еквіваленті близько $401 млн. Але цього мало. Кремлю необхідно провести заміщення населення – частину видавити з окупованих територій, частину навпаки повернути. І привезти своїх. Тут починається найцікавіше.

Росія запустила програму «компенсацій» за пошкоджене і знищене у результаті бойових дій майно. Для отримання виплат, природно, необхідно мати російський паспорт і звернутися до місцевих органів влади. На ці цілі заплановано витратити понад 21 млрд російських рублів ($226 млн).

З яких 16 – у Донецькій області. При цьому програма розрахована як мінімум на три роки. У бюджетних планах схожі витрати закладені і на 2026 і на 2027 роки. Хороший «стимул» для тих, хто задумає повернутися. Викликає питання лише непропорційна мала частка Запорізької та Херсонської областей. Але чому так – трохи пізніше.

Наступний етап – залучення нових жителів. Управлінців, вчителів, пропагандистів і так далі. Простіше кажучи, тих, хто буде правити і виховувати місцеве населення. Для таких передбачені надбавки до заробітної плати, порівнянні з «північними коефіцієнтами». А так само одноразова виплата «підйомних». У тому числі молодим спеціалістам.

У сумах це виглядає так:

Працівники культури – 620 млн.

Медики у сільській місцевості – 270 млн.

Вчителі початкової та середньої школи – 2,11 млрд. Плюс додаткова доплата – 294 млн. Плюс «підйомні» вчителям за переїзд – 16 млн.

І, нарешті, найбільш «жирна» стаття – доплати всім (!) бюджетникам – 14 млрд. І якщо брати розбивку по регіонах, то сума кожної з областей істотно перевищує середні показники по РФ для окремого суб'єкта федерації.

Якщо ви думаєте, що це все, є ще й пільги з оплати послуг ЖКГ. У число пільговиків, природно входять і «нові жителі». На ці цілі РФ готова витратити ще 819 млн.

Сумарно на доплати і пільги йде не менше 19 млрд рублів або $190 млн. При цьому впадає в очі перекіс у сумах, що виділяються на «працівників культури» – найбільше на Луганську та Херсонську області. Далеко не найбільш густонаселені.

Але, можливо, найбільш проблемні з точки зору сприйняття жителями «великої російської культури». Такий непропорційний перекіс, але вже тільки по Луганській області, стосується стимулів для переїзду вчителів.

І, нарешті, житлове будівництво. Тут ключовими є три програми:

Поліпшення житлових умов для ветеранів війни та осіб прирівняних до них Будівництво житла для ветеранів війни та осіб прирівняних до них Субвенції на будівництво нового житла місцевою владою.

Перші дві програми передбачають чітко визначену цільову групу. Логічно припустити, що це не «ветерани ВВВ» – таких залишилося вкрай мало.

Зате це можуть бути «ветерани СВО», просто військові відставники. На житло таким у чотирьох окупованих областях у 2025 році витратять понад 1 млрд російських рублів.

І тут знову дивовижний перекіс – найбільші витрати припадають на... Запорізьку область. Найменші – Луганська та Херсонська.

А ось за програмою будівництва житла місцевою владою ще більше пікантного. Заплановано виділення грошей на Луганську та Донецьку області. На Запорізьку у 2025 році 0.

Перші транші у 2026 році. А ось на Херсонську 0 на всі три роки бюджетних планів. Дивно, чи не так?

Кілька слів про перекоси

Говорячи про перекоси у бюджетному фінансуванні помітно, що культурна та освітня компонента різко посилюється в окупованих частинах Херсонської та Луганської областей.

Там з «русским миром», мабуть, не все гладко. Із Запорізькою областю є плани кардинальної зміни демографічної картини регіону шляхом завезення туди «молодих фахівців» і військових відставників. Простіше кажучи, створення якогось аналога «кримнаша».

Але при цьому РФ не поспішає з капітальними вкладеннями в Херсонській області і переносить витрати по Запорізькій на 2026 рік. Що дозволяє припускати сприйняття даних регіонів Кремлем як «розмінної монети», якщо війна піде за вкрай небажаними для Росії сценаріями.

Природно, мова не йде про всю Запорізьку область – не для того туди завозять військових. Та й Херсонську ніхто так просто «повертати» не буде. Але поки немає контурів угод, Путін не поспішає витрачати гроші. При цьому продовжуючи роботу по заміщенню населення і вирощуванню лояльності місцевих жителів.

Що з цього Україні? Як мінімум оцінювати які програми веде РФ і своєчасно на них реагувати:

Заміщення населення – це тривожний процес. Але знаючи кого везуть, можна зробити для таких «нових жителів» переїзд, як мінімум, психологічно некомфортним.

Росія займається школами – не варто повторювати помилок політики щодо ОРДЛО. Необхідні механізми реальної пропозиції освітнього та культурного контенту нашим людям в окупації.

Кремль підкуповує «компенсаціями» – є сенс проаналізувати соціальну підтримку тимчасово переміщених осіб і подумати як підтримати цих людей. У тому числі і житлом (не модульним, природно).

Зрештою, РФ намагається «нагородити» своїх солдатів українськими землями та нерухомістю. Ніхто не заважає Україні подумати над механізмами залучення до переселення на сьогодні прифронтові (або окуповані) території іноземних добровольців, які зараз допомагають відбивати російську агресію.

Будь-які інші реальні (а не просто медійні) проєкти, які посилять позиції України та ускладнять реалізацію російської політики контролю над регіонами. Якщо не працювати зараз, завтра може бути пізно.