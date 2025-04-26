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Кремль заявив, що Путін готовий до переговорів з Україною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Кремль заявив, що Путін готовий до переговорів з Україною
Путін нібито підтвердив готовність РФ до переговорів із Києвом
фото з відкритих джерел

Готовність Путін висловив на зустрічі зі Стівом Віткоффом

Російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє «Главком» із посиланням на ТАСС.

За словами Пєскова, відповідну заяву було зроблено на зустрічі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом.

«Путін на зустрічі з Віткоффом підтвердив готовність РФ до переговорів із Києвом без жодних попередніх умов», – пише ЗМІ з посиланням на Пєскова.

Кремль заявив, що Путін готовий до переговорів з Україною фото 1

Нагадаємо, вчора Віткофф прилетів до Москви на зустріч із Путіним, щоб обговорити врегулювання війни в Україні. Розмова між ними тривала близько трьох годин.

Незабаром помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що сторони обговорили «українську кризу». А саме, йшлося про можливість «відновлення переговорів між представниками Російської Федерації та України».

Також він анонсував майбутні зустрічі російських та американських представників на різних рівнях.

Раніше повідомлялося, що США вимагатимуть від Росії визнати право України на власну армію і оборонну промисловість в межах мирної угоди між Москвою і Києвом. Як писало агентство Bloomberg, спецпредставник Трампа Стів Віткофф порушуватиме це питання під час зустрічі з російським диктатором.

Під час попереднього візиту, який відбувся 11 квітня 2025 року, Віткофф зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі. Переговори тривали понад п'ять годин, і, за словами представників Білого дому.

Ще раніше, у березні, Віткофф відвідав Москву, де провів переговори з російськими посадовцями. Тоді обговорювалися можливості для мирного врегулювання війни та економічної співпраці між США і Росією.

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Теги: путін диктатор Дмитро Пєсков Стів Віткофф

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