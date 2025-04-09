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Росія масовано атакувала Україну дронами: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія масовано атакувала Україну дронами: головне за ніч
Машини у Дніпрі, які згоріли внаслідок російської атаки дронами
фото: Борис Філатов/Telegram

Відомо про 14 постраждалих через атаку БпЛА на Дніпро

Росія атакувала дронами Дніпро, Харків та Краматорск, США відреагували на полонених китайців, а у деяких регіонах Росії пролунали вибухи. «Главком» зібрав головні події ночі проти 9 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи у Дніпрі

Увечері, 8 квітня, Росія масовано атакувала Дніпро. Стало відомо, що внаслідок ударів є постраждалі, одна з них у важкому стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Спочатку було відомо про десятьох постраждалих, але потім Лисак повідомив, що кількість поранених зросла.

«Відомо про 14 постраждалих через атаку БпЛА на Дніпро. Їм від 18 до 87 років. Половина потерпілих – ушпиталені. Одна людина залишається у важкому стані, решта – у середньому. Лікарі увесь час поряд», – написав Лисак.

У місті пролунало більше 10 вибухів, через які виникла пожежа у дворі багатоквартирного будинку в одному з районів Дніпра. Лисак також написав, що є пошкодження приватних будинків та авто. Інформація уточнюється.

Удар по Харкову

Росія атакувала дронами Харків. У місті пролунало щонайменше 15 вибухів. На місці останніх влучань пожежа, написав мер Харкова Ігор Терехов. Було відомо про одного постраждалого, але пізніше було повідомлено про ще двох.

Мер Харкова Ігор Терехов написав, що за попередньою інформацією, у місті за цю атаку зафіксовано більше 20-ти прильотів. 17 з них в Основʼянському районі.

Дрон влучив у будинок у Краматорську

В ніч на 9 квітня Росія масовано атакувала дронами Краматорськ у Донецькій області. Внаслідок ударів є постраждалі, серед них – дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Ворожі дрони пошкодили житловий будинок, обсяги руйнувань встановлюються. На місці події працюють усі відповідні служби, пише Філашкін.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки поранення отримали 11-річна дівчинка, її 34-річна мати та 55-річна бабуся.

Дрони атакували Росію

В ніч на 9 квітня деякі регіони Росії атакували дрони. Потужні вибухи пролунали в Саратовській, Краснодарській та Ростовській областях, а також у районах, звідки росіяни регулярно запускають дрони-камікадзе «шахед» по території України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

У місті Енгельс Саратовської області, де розташована одна з головних авіабаз РФ, місцеві мешканці повідомляють про щонайменше п’ять вибухів. Ймовірно, ударів знову зазнала саме авіабаза, яку раніше вже неодноразово атакували.

На Кубані вибухи пролунали в одразу кількох населених пунктах: Приморсько-Ахтарську, Тихорецьку та Слов’янську-на-Кубані.

Реакція США на полонених китайських солдат

Сполучені Штати володіють інформацією про те, що українські військові взяли в полон двох китайських солдатів, які воювали на боці Росії. У Вашингтоні наголошують: Китай – один із головних союзників Москви у цій війні. Про це інформує «Главком» із посиланням на заяву речниці Державного департаменту США Теммі Брюс.

«Це викликає тривогу. Тривожно, що у війні бере участь Північна Корея. Не менш тривожно –що китайські військові потрапили в полон. Ми поінформовані про повідомлення, що Україна затримала двох китайських громадян, які воювали на боці Росії. Китай – ключовий партнер Росії у цій війні», – заявила Брюс.

Теги: Харків росія Дніпро Донеччина

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