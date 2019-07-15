Популізм на марші. Вчителі та вибори

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учителям треба платити гідні зарплати. Але ці зарплати треба десь брати. Економіка повинна дозволяти платити такі зарплати

Мовою оригіналу

Все-таки дурной пример заразителен и правительство, часть из которого активно идет на выборы, причем вместе, подхватило было опустившееся знамя желающих просто напечатать деньги и раздать учителям. И пусть пока не 4 тысячи долларов на руки, но с чего то ведь надо начинать.

Прямо перед выборами правительство приняло решение о резком росте зарплат учителям. Не хочется быть адвокатом дьявола, ведь у нас у всех есть учителя, а многие ими и являются, и выступать против хороших и достойных зарплат. Но резкий рост зарплат перед выборами, который должен стать реальностью с нового года, слишком сильно пахнет популизмом. И это решение будет очень дорого стоить украинской экономике, а значит каждому из нас. Шутка ли, простое повышение зарплат учителям приведет к росту дыры в бюджете на 30 млрд грн в следующем году. Эта цифра, кстати, одного порядка с дырой в бюджете, которая возникала при введение пресловутого ПнВК, что нам не дал сделать МВФ. Именно из-за дыры в бюджете. А тут раз – и готово. Пока МВФ не в городе, правительство принимает решение, а потом МВФ приедет – а все в домике, правительство уже другое. Ловкость рук и никакого мошенничества.

Учителям надо платить достойные зарплаты. Но эти зарплаты надо где-то брать. Экономика должна позволять платить такие зарплаты. На сегодня на зарплаты бюджетникам Украина тратить 11% от бюджета. Это очень очень много. Мы очень социальное государство. И от того такое бедное. При этом, даже среди бюджетников учителя выделяются. Зарплата учителей в среднем выше чем например, у врачей.. Что вообще не соответствует мировой практике. Почему? Просто потому что учителей в Украине много. И все они имеют право голоса. И поэтому если и думают, какую категорию бюджетников подкупить перед выборами, то подкупают учителей.

В результате, в Украине, на самом деле, мы видим удивительную картину, когда низкие по общему мнению зарплаты учителей, являются высокими, как для нашего состояния экономики. Не для кого не секрет, что зарплаты учителей – это производная. Есть реальный сектор, где люди что-то создают и дают рост экономики. И то, что произвели, государство потом перераспределяет. Учителя не создают, учителя получают часть от созданного другими. Это нормально. Так везде в мире. И любой учитель легко скажет вам, что благодаря их работе, потом есть кому создавать. Это правда. Но в текущем моменте учителя как бэк-офис в корпорации, поддерживающее подразделение, но не приносящее доход. В общем, это означает, что учителя получают производный доход, который зависит напрямую от состояния бюджета и экономики в целом. И что мы видим в Украине.

В Европе в среднем отношение зарплаты учителей к зарплатам людей с высшим образованием составляет 0,6. Т е около 60%. В Украине на данный момент эта цифра уже 0,8. А после повышения будет 1,0. Т е украинские учителя получают зарплаты выше, чем их европейские коллеги, не в абсолютных цифрах, а в относительных. Конечно, многие могут сказать, что у нас еще и теневые зарплаты высокие. Может быть это и правда и тогда цифры были бы другими, если бы они учитывали зарплаты в конвертах. Но вот беда, учителя получают деньги из бюджета, бюджет формируется путем сбора налогов и когда кто-то не платит налоги, то он именно что забирает деньги в том числе и у учителя. Государство просто не может позволить себе повышать зарплаты учителям. Как не может позволить себе повышать пенсии. У государства просто нет для этого ресурса. И если мы хотим повышать зарплаты учителям, то должна быть простая схема. Приходят инвестиции, создается рост экономики, этот рост перераспределяется, у бюджета есть деньги повысить зарплаты учителям. Обратная схема не работает.

Что в результате? Если будет реализован этот рост? Мы получим проблемы с МВФ, разбалансированный бюджет и инфляционное давление. У нас в последние годы в стране, несмотря на постоянные вопли о зубожинни, дурными темпами растет внутренний спрос. Разгоняя цены. А сейчас мы видим пиковый рост потребительский настроений, что, как результат, тоже приводит к активизации тех самых потребителей-покупателей. И это уже само по себе осложняет борьбу с инфляцией. А тут еще и правительство решило помочь, поддерживая такими решениями рост цен. Последнее приведет к тому, что Нацбанк будет менее охотно снижать ставку. Это в свою очередь будет сдерживать рост экономики. А с ним и потенциал для того самого роста доходов. Для оправданного роста доходов, которые не съедаются инфляцией. И это не лучшие условия для прихода инвестиций. А значит и для того самого, настоящего роста доходов. В том числе и учителей.

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»