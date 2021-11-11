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    «Жовтих» зон карантину тепер три: де покращилася ситуація

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    Одна з областей сьогодні перейшла з «помаранчевого» списку у «жовтий»
    фото з відкритих джерел

    У «червоній» зоні залишається більша частина областей

    В Україні розширили «жовту» зону карантину: Закарпатська область перейшла з «помаранчевого» списку у «жовтий». У «червоній» зоні перебуває більша частина областей. Про це свідчать дані МОЗ.

    У «червоній» зоні зараз перебувають 17 регіонів:

    1. Київ,
    2. Херсонська,
    3. Одеська,
    4. Запорізька,
    5. Донецька,
    6. Дніпропетровська,
    7. Сумська,
    8. Миколаївська,
    9. Рівненська,
    10. Житомирська,
    11. Івано-Франківська,
    12. Київська,
    13. Луганська,
    14. Хмельницька,
    15. Чернігівська,
    16. Львівська.,
    17. Волинська.

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    У «помаранчевій» зоні перебувають п’ять регіонів:

    1. Вінницька,
    2. Полтавська,
    3. Харківська,
    4. Черкаська,
    5. Чернівецька.

    У «жовтій» зоні тепер три області:

    1. Закарпатська,
    2. Кіровоградська,
    3. Тернопільська.

    «Зелених» зон в Україні зараз немає.

    До слова, лікар розповів, коли Київ можуть закрити на локдаун.

    Напередодні Львів ще на два тижні продовжив локдаун, але частково відкриє школи.

    Нагадаємо, 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

    Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна карантин коронавірус
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    «Жовтих» зон карантину тепер три: де покращилася ситуація