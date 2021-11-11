«Жовтих» зон карантину тепер три: де покращилася ситуація
У «червоній» зоні залишається більша частина областей
В Україні розширили «жовту» зону карантину: Закарпатська область перейшла з «помаранчевого» списку у «жовтий». У «червоній» зоні перебуває більша частина областей. Про це свідчать дані МОЗ.
У «червоній» зоні зараз перебувають 17 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська.
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У «помаранчевій» зоні перебувають п’ять регіонів:
- Вінницька,
- Полтавська,
- Харківська,
- Черкаська,
- Чернівецька.
У «жовтій» зоні тепер три області:
- Закарпатська,
- Кіровоградська,
- Тернопільська.
«Зелених» зон в Україні зараз немає.
До слова, лікар розповів, коли Київ можуть закрити на локдаун.
Напередодні Львів ще на два тижні продовжив локдаун, але частково відкриє школи.
Нагадаємо, 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.
Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.