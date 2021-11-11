«Жовтих» зон карантину тепер три: де покращилася ситуація

Одна з областей сьогодні перейшла з «помаранчевого» списку у «жовтий»

У «червоній» зоні залишається більша частина областей

В Україні розширили «жовту» зону карантину: Закарпатська область перейшла з «помаранчевого» списку у «жовтий». У «червоній» зоні перебуває більша частина областей. Про це свідчать дані МОЗ.

У «червоній» зоні зараз перебувають 17 регіонів:

Київ, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська., Волинська.

(для збільшення натисніть на графіку)

У «помаранчевій» зоні перебувають п’ять регіонів:

Вінницька, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька.

У «жовтій» зоні тепер три області:

Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська.

«Зелених» зон в Україні зараз немає.

До слова, лікар розповів, коли Київ можуть закрити на локдаун.

Напередодні Львів ще на два тижні продовжив локдаун, але частково відкриє школи.

Нагадаємо, 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.