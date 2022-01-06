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    Путін отримає реальну владу над Казахстаном

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Чи зможуть заворушення в Алмати мати щасливий фінал? - Путін отримає реальну владу над Казахстаном
    Чи зможуть заворушення в Алмати мати щасливий фінал?
    фото: sputnikkz

    Очільник Кремля разом з президентом Токаєвим позбавили Назарбаєва впливу

    Мовою оригіналу

    Пока украинцы радовались Майдану в Казахстане, там обнародовали требования (дешевые тарифы, бесплатные путевки и отмена вакцинации) и оказалось, что «майдан» превращается в типичный антимайдан. С погромами и мародерством. А противники прививок показали, из каких информационных помоек питались те, кто писал эти требования. Да и сами эти информационные помойки первыми принялись раскручивать протесты, привет российским телеграмм каналам. Ой не зря СБУ пытается зачистить эту клоаку и не зря закрытие каждого такого кубла приводит к взрыву гнева у оставшихся ресурсов русского мира.

    Пока украинцы радовались, что в Казахстане загорелось зарево свободы и Путин опять получить по голове, сам Путин вместе с Токаевым провели блестящий блицкриг против Назарбаева. В результате во главе Казахстана реальную власть получил Путин и теперь его вечный посипака Токаев, пришедший к реальной власти на российских штыках, а Назарбаев, думавший, что создал независимое не от кого государство вынужден был улетать. Расслабился, видно. Потерял хватку. Вот такие они, дворцовые перевороты в азиатских деспотиях. Когда за власть приходится платить сдачей суверенитета. Впрочем, об этом многое может рассказать Лукашенко.

    Пока украинцы и Запад переживали о том, что Путин двинется на Запад, Россия укрепила позиции СССР на Востоке. Приструнив Казахстан за несколько дней. И показав всем вокруг, что будет, если вздумают играть в независимую игру.

    Вот так, одной рукой организовав протесты и направив их против Назарбаева, другой нашли своего Януковича и быстро ввели войска.

    А украинцы должны понять, что Азия – это не Европа. И Майдан там не может быть нашим правильным демократическим праздником. Даже если для него есть все причины. А вот Антимайдан везде одинаков.

    А у Путина теперь есть его ручной советский союз и два диктатора на побегушках, Лукашенко и Токаев.

    Еще недавно Казахстан играл в свою игру, там казалось продолжает править железной рукой Назарбаев, контролировавший и силовиков и правительство, а сам Казахстан позволял себе невиданную дерзость – дублировать русские вывески латиницей. Вызывая взрыв гнева у российских политиков, чувствующих, что русский мир может потерять Казахстан. Теперь не будет. Это можно сказать уже точно. За какие-то три-четыре дня, пока весь мир еще не отошел от празднования, все удалось перевернуть на 180 градусов.

    Путин выиграл. Назарбаев бежал. Эрдоган проиграл. Тюркский мир, который он так старательно выстраивал, и важнейшим элементом которого должен был бы стать исторически тюркский Казахстан, проиграл русского миру. И не зря зиц-председателем интервенции стал Пашинян, который хоть так смог отомстить Эрдогану за Нагорный Карабах, возглавив армию ОДКБ, а де факто армию Путина. Еще раз показав, для чего создавали это самое ОДКБ.

    А украинцам не стоит ждать казахстанский уголь. Он теперь в одной упряжке с газом от Газпрома. Хотя может теперь у нас будет еще больше Байрактаров. И не стоит искать борьбу за свободу там, где ее нет. Даже если в казахстанских степях и провел много лет Тарас Шевченко. Это Средняя Азия. С другими ценностями. А если какие-то городские интеллигенты Алма-Аты и решили, что они близки к Европе, им наглядно показали погромами и мародерством, что с ними будет без помощи Путина. Показали это жителям Воронежа и Самары, Хабаровска и Москвы…

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    Джерело: блог Сергія Фурси

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    Теги: Путін Казахстан протест активісти Нурсултан Назарбаєв Касим-Жомарт Токаєв влада
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    Путін отримає реальну владу над Казахстаном