Казахстан. Російські карателі поспішають на допомогу

Ось як зараз виглядає площа Республіки в Алмати

Путін таки вводить війська у чергову країну

Не встиг президент Казахстану Токаєв закликати іноземних карателів душити власний народ, як ці карателі оголосили, що вже поспішають це зробити.

Так само, як це свого часу робив зрадник Янукович, який закликав Путіна ввести війська в Україну.

Іронічно, що і тут Москва вирішила прикритися маріонетками. Офіційну заяву про «введення миротворчого контингенту» від імені ОДКБ зробив вірменський прем’єр Пашинян — який сам прийшов до влади шляхом революції. А тепер на догоду Москві готовий прикривати собою придушення революції у Казахстані.

Путін таки вводить війська у Казахстан. Відкривається ще один фронт.

Ми отримали шанс на тактичний перепочинок, оскільки Кремлю зараз треба гасити пожежу в іншому місці. І ми отримали неочікуваного союзника у вигляді повсталого казахського народу.

З іншого боку, ситуація загострилась до межі. Московська гегемонія над «постсоветсим пространством» остаточно розпадається на очах. Але саме у такі моменти відчаю ворог стає найбільш небезпечний і непередбачуваний.

Витримки і перемоги казахам.

І нам теж.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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