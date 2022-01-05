«Назарбаєвопад» розпочався? У Казахстані активісти знесли пам'ятник «батьку нації» (фото)

Першою «жертвою» став монумент у місті Талдикорган

У Казахстані мітингувальники повалили пам'ятник, встановлений на честь першого президента країни Нурсултана Назарбаєва. Першою «жертвою» став монумент у місті Талдикорган. Відповідні фото оприлюднив телеграм-канал Baza.

Раніше, вдень 5 січня, активісти у Казахстані почали зносити пам'ятник «батьку нації» Назарбаєву. Його було встановлено у 2016-му році.

Крім того, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час звернення до нації усунув з посади Нурсултана Назарбаєва і заявив, що бере під контроль Раду безпеки країни замість нього.

«Як глава держави і з сьогоднішнього дня голова Ради безпеки я маю намір діяти максимально жорстко», – заявив він.

Назарбаєв, який майже 30 років правив Казахстаном, очолив Раду безпеки у 2019 році, залишивши пост президента.

Нурсултан Назарбаєв – попередній президент Казахстану і багаторічний керівник країни. Від був при владі ще за часів СРСР, а у 1990-му став президентом Казахської РСР. Після розвалу Радянського Союзу став президентом Казахстану і перебував на цій посаді аж до 2019 року, коли вирішив добровільно піти у відставку.

У країні сформувався справжній культ Назарбаєва. На його честь названі вулиці, зведені декілька пам’ятників. На честь політика запроваджені також державні свята: 1 грудня відзначається День Першого президента, День його народження співпадає з державним святом Днем столиці. Також Назарбаєв носить почесний титул Єлбаси, або «батька нації».

ЗМІ також повідомляють, що у Казахстані протестувальники захопили аеропорт Алмати.

Як раніше повідомлялося, у бік охопленого акціями протестів Казахстану вилетів літак спеціального льотного загону (СЛО) «Росія». Він вилетів із московського аеропорту Внуково. Йдеться про борт Ту-214, який імовірно прямує до Нур-Султану, столиці Казахстану. Літак уже перетнув кордон. Також стало відомо, що у казахському місті Алмати приземлився російський військовий літак Іл-76.

До слова, у Казахстані відключили інтернет та мобільний зв’язок. Сьогодні, 5 січня, у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алматі.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.



