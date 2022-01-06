Розгромлені магазини та вогонь: наслідки погромів у Алмати (фото, відео)

У Алмати палають будівлі, розбиті автівки та спецтехніка на вулицях

У мережі з’явилися відеокадри із Казахстану, де 5 січня відбулися сутички між силовиками та учасниками протестів

У Алмати увечері 5 січня почалась спецоперація, а захоплений протестувальниками аеропорт звільнили. Під час «антитерористичної операції» в аеропорту загинули двоє казахстанських військових, передає Zakon.kz.

Також з'явилися світлини та відео нібито наслідків заворушень в аеропорту Алмати, на вулицях та в деяких магазинах найбільшого мегаполісу країни.

Telegram-канал Vласть повідомляє, що в різних районах міста станом на 01:20 за місцевим часом було чути стрілянину та вибухи світлошумових гранат.

Нагадаємо, Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

За інформацією ЗМІ, країни Організації колективного договору про безпеку заявили, що відправляють свої війська у Казахстан. Важливо, що до ОКДБ входить Росія.

Нагадаємо, президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алмати прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Як раніше повідомлялося, у бік охопленого акціями протестів Казахстану вилетів літак спеціального льотного загону (СЛО) «Росія». Він вилетів із московського аеропорту Внуково. Йдеться про борт Ту-214, який імовірно прямує до Нур-Султану, столиці Казахстану. Літак уже перетнув кордон. Також стало відомо, що у казахському місті Алмати приземлився російський військовий літак Іл-76.

Згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ. Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.