СБУ має ловити шпигунів, а не «кошмарити» бізнес

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В успішній країні працюють інститути. Їх треба створювати. Без інститутів, на ручному управлінні, нічого не працює

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А где же Служба Финансовых расследований?

Основной запрос для СБУ – они должны ловить шпионов, а не кошмарить бизнес. Все.

СБУ не должно бороться с коррупцией, этим должно заниматься НАБУ.

СБУ не должно ловить экономических преступников, эту функцию у него необходимо забрать и передать в Службу Финансовых Расследований.

Это понимают все. Понимают ровно до той поры, пока весной не сядут. Не сядут в кресло главы СБУ. Или не посадят туда своего друга (кума, брата, свата)

И тогда все забывают, что они планировали делать изначально. И решают, что СБУ должно бороться с коррупцией, контрабандой и прочими прелестями коррупционной страны. А Служба Финансовых Расследований «не на часі». Есть проверенные кадры, которым просто надо дать еще один шанс. И они обязательно исправятся. И будут теперь работать честно. За одну зарплату. Которой, правда, не хватит, чтобы заправить их маленькие машинки.

Публично от СБУ требуют опять побороть контрабанду и коррупцию. И это должны делать люди, которые сами являются наибольшими коррупционерами? Они будут бороться сами с собой под своим руководством?

Могут ли они для виду посадить десяток товарищей? Легко. Особенно конкурентов. Будет ли это реальным изменением? Институциональной устойчивой переменой? Нет. Надо ли в СБУ кому-то рассказывать кто и как занимается контрабандой? Да нет конечно, они сами все прекрасно знают.

Так было всегда. Всегда когда не хотели ничего менять поступали точно также. Ставили задачу побороть все плохое и сделать все хорошее. И ничего не меняли. По сути. И СБУ оставался наибольшей проблемой ля бизнеса. И к АйТишникам продолжали приходить. И стартапы бежали из украинской юрисдикции. Сейчас мы что, снова запускаем старый круг? Чуваки, вы что?

Есть ли в СБУ определённое количество людей, которые хотят все делать честно, но система построена по другому? Возможно.

Могут ли они начать работать честно в рамках той же системы, которая полностью заточена под коррупцию? Да никогда.

Прокуратура, Экономика и Коррупция в СБУ – это проклятое место. Там невозможно ничего изменить. Даже если вы поставите на вершину святого человека, постигшего всю мудрость мира в монастырях Тибета.

Эту систему невозможно переделать. Ее можно лишь выстроить заново, по-правильному. Она сожрет любого, кого вы внедрите туда.

В успешной стране работают институты. Их надо выстраивать. Без институтов, на ручном управлении, ничего не работает. Добрый царь, хороший парень – это все сказки. Или вы меняете институты, выстраиваете их правильно, или ничего не меняется. Единственной миссией главы СБУ, который курирует направление борьбы с коррупцией и экономикой может быть только закрытие этого направление. Все прочее – ложь и профанация.

Обидно. Обидно, что мы снова теряем шанс. Был большой запрос бизнеса на реформу силовиков. И депутаты очевидно тоже поддерживают эту реформу. Там же все связаны с бизнесом. У нас есть совпадение времени и места. Но куда то пропало желание. И СБУ снова ставят задачи. И снова будут показывать результат. Жаль, это означает, что к АйТишникам точно также продолжат приходить.

Джерело: блог Сергія Фурси

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