Прокуратура перекваліфікувала справу про смерть 5-річного хлопчика на умисне вбивство



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Підозри будуть завтра вручені двом поліцейським в Голосіївському райсуді зранку о 9:00

Київська обласна прокуратура після смерті 5-річного хлопчика Кирила, якого поранили п’яні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому, перекваліфікувала підозру на ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Він підтвердив, що 5-річний хлопчик Кирил, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому, що розважалися з вогнепальною зброєю, помер у лікарні.

«Поранення було вкрай тяжким», — написав Луценко.

У зв’язку із цим прокурори Київської обласної прокуратури змінюють підозру з перекваліфікацією скоєного ними злочину на ч.2 ст. 115 КК України ( умисне вбивство).

«Підозри будуть завтра вручені двом поліцейським в Голосіївському райсуді зранку о 9:00, де їм обиратиметься запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою. Сьогодні ж підписав листа на ім'я міністра внутрішніх справ з вимогою зняти відповідального за п’яне дикунство керівника райвідділу поліції», — повідомив Луценко.

Генпрокурор висловив щирі співчуття батькам та рідним дитини.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Підозрювані затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

3 червня прокуратурою Київської області дії поліцейських Переяслав-Хмельницького відділку поліції було додатково кваліфіковано за ч.4 ст.296 КК України та скеровано в суд клопотання про їх арешт.