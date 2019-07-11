Українська мрія - вахтер, який ненавидить успішних й багатих та хоче їм помститися

Українські політики є частиною реальності, що відображають сподівання, надії і бажання простих громадян України

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Американская мечта - много работать и стать богатым, создав свой бизнес или возглавив корпорацию.

Украинская мечта - стать самым главным начальником и нахамить всем этим жлобам, которые начальники сегодня.

Это архетип украинской мечты. Образ вахтера. Который ненавидит успешных и богатых, страдает от комплексов, сравнивая себя с ними и хочет отомстить. Попасть на самый верх пищевой цепочки вахтеров и отомстить. И уж точно не верит, что успешным и богатым можно стать честно. А оттого все они достойны унижения.

Забрать и поделить. Ограничить зарплаты. Чтобы не было богатых. А те, кто уже богат, должны ответить. Нет модели, что надо много работать, до этого много учится и в итоге стать успешным. Нет, все хотят пить в 10-м классе водку в детском садике, в университете звать «шару» и потом сразу стать богатыми. А если нет - то виноват злобный мир, который не справедлив к маленькому и честному украинцу. А кто смог - так это по блату. И их надо ненавидеть. И при возможности - залезть наверх и нахамить. И не говорите тут про коррупцию. Потому что простой украинец считает ее естественной, и представляя себя на месте главного вахтера, думает, что сделал бы точно также. И поставил бы друзей на основные должности. Потому что «кум должен должен все порешать».

И чтобы все были равны. Социализм. И плевать, что в мире нет успешных социалистических стран. Тем более, в телевизоре показывали как хорошо живут шведы. И плевать, что у них рыночная экономика, просто налоги высокие. Все должны быть равными. И не высовываться.

Люди хотят видеть хамство и унижение. Ведь это отображает их мечту. Каждый из них мог оказаться на этом месте. И унизить этих выскочек. Каждый из простых украинцев представляет себя на месте хама и получает истинное удовольствие. «Ай молодец, я бы тоже так смог». И не важно, что может за хамством скрываются комплексы и неуверенность. Это не важно. Важен эффект интеллектуального оргазма, который получает среднестатистический украинец, когда видит, как унижают тех, кого он не любит.

Беда украинских вахтеров - что можно хамиить только другим украинцам. Потому что они ниже по званию. Ах как он мечтает нахамить американцам, МВФ или ЕС. Даже сериал может снять, где делает это. Просто для себя. Как сидя на диване и попивая пиво фантазирует о том, как занимается сексом с Анджелина Джоли. Хоть так. Раз в реальности они сильнее. И без них никуда. Пусть будет просто визуализация мечты.

И это не про политиков. Это про простых украинцев. Их желания. И мечты. Украинские мечты. И пока не изменится украинская мечта - не изменится и украинская реальность. И украинские политики, как часть реальности, отражающие чаяния, надежды и желания простых граждан Украины.