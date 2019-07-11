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    У Польщі бус з українцями потрапив у смертельну ДТП

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    <p>Аварія сталася між Тарнувом і Дембіцами, на автостраді А4, в напрямку Кракова</p> - У Польщі бус з українцями потрапив у смертельну ДТП

    Аварія сталася між Тарнувом і Дембіцами, на автостраді А4, в напрямку Кракова

    В результаті зіткнення на місці аварії загинула 18-річна дівчина

    У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, одна людина загинула, ще троє постраждали.

    Про це 11 липня повідомляє УНН з посиланням на RDN Małopolska.

    Аварія сталася між Тарнувом і Дембіцами, на автостраді А4, в напрямку Кракова.

    Зазначається, що автобус на українських номерах, в якому були громадяни України, протаранив задню частину вантажівки.

    В результаті зіткнення на місці аварії загинула 18-річна дівчина. Ще троє людей з незначними травмами були доставлені в лікарню.

    Нагадаємо, внаслідок лобового зіткнення автомобілів у селі Княжолука на Івано-Франківщині загинули двоє дітей, ще двоє травмовано.

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