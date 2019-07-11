У Польщі бус з українцями потрапив у смертельну ДТП



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Аварія сталася між Тарнувом і Дембіцами, на автостраді А4, в напрямку Кракова

В результаті зіткнення на місці аварії загинула 18-річна дівчина

У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, одна людина загинула, ще троє постраждали.

Про це 11 липня повідомляє УНН з посиланням на RDN Małopolska.

Аварія сталася між Тарнувом і Дембіцами, на автостраді А4, в напрямку Кракова.

Зазначається, що автобус на українських номерах, в якому були громадяни України, протаранив задню частину вантажівки.

В результаті зіткнення на місці аварії загинула 18-річна дівчина. Ще троє людей з незначними травмами були доставлені в лікарню.

Нагадаємо, внаслідок лобового зіткнення автомобілів у селі Княжолука на Івано-Франківщині загинули двоє дітей, ще двоє травмовано.